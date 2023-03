Solana Kurs Prognose: Wie geht es nach dem jüngsten Netzwerkausfall für den Kurs des DeFi-Coins weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung durchgemacht, was durch einen Netzwerkausfall am 25. Februar und das daraus resultierende FUD in der Community verstärkt wurde. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass Solana seit dem Ausfall um 4 % gefallen ist, wobei der Rückgang in den letzten sieben Tagen deutlicher war und bei 11 % lag. Auch das Handelsvolumen hat deutlich abgenommen und war seit dem wöchentlichen Höchststand am 20. Februar um 65 % rückläufig.

Dies könnte auf die sinkende Stimmung der Anleger zurückzuführen sein, die zum aktuellen Zeitpunkt tief im negativen Bereich liegt. Es gibt jedoch auch positive Entwicklungen, denn die Anzahl der Entwickleraktivitäten auf der Solana-Plattform ist gestiegen, was darauf hinweist, dass die Entwickler kontinuierlich an der Verbesserung der Netzwerkfunktionen arbeiten.

#Solana is a trending topic in #crypto with associated words like #concern. Why? Over the weekend, $SOL went 20 consecutive hours without a single successful transaction. Outages like these have historically caused short-term #FUD from panic sellers. https://t.co/PQ7Iadxe0O pic.twitter.com/Gmio62mwBh — Santiment (@santimentfeed) February 28, 2023

Ein weiterer Indikator für die negative Stimmung im Markt ist das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen. Laut Coinglass waren die Short-Positionen für Solana höher als die Long-Positionen, was bedeutet, dass die Bullen nicht bereit waren, auf die Münze zu setzen. Das Longs/Short-Verhältnis ist in den letzten 10 Tagen stetig gesunken. Darüber hinaus zeigt das Open Interest (OI) von SOL, dass es im Einklang mit dem Kursverlauf zurückgegangen ist. Ein sinkendes OI in einem fallenden Markt ist ein weiteres bärisches Signal, da mehr langfristige Inhaber ihre Positionen auflösen.

Wie hat sich der Preis von Solana in der Vergangenheit entwickelt?

Obwohl vergangene Entwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind, können sie uns dennoch helfen, wichtige Zusammenhänge zu verstehen, wenn es darum geht, eine eigene Kursprognose für Solana zu erstellen oder eine bereits vorhandene zu interpretieren. Ein Beispiel dafür ist der Preisverfall von SOL als Reaktion auf ein Update am 26. Mai 2022, bei dem der Preis von 47,98 $ auf 40,98 $ fiel. Dieser Preisverfall war Teil eines größeren Trends, bei dem SOL im Mai 2022 unter 50 $ fiel und dann am 14. Juni auf einen Tiefstand von 26,06 $ sank.

Im Juli erholte sich SOL auf 47,10 $, konnte aber die 50 $-Marke nicht erreichen, bevor er Ende des Monats auf 42,40 $ zurückfiel. Anfang November 2022 brach der Preis von SOL auf 12,51 $ ein, weit entfernt von seinem Allzeithoch von 260,06 $ ein Jahr zuvor. Am 10. November erreichte er einen Höchststand von 18,81 $, bevor er am 11. November auf einen Tiefststand von 15,51 $ fiel, nachdem der FTX-Konkurs angekündigt wurde.

Während der Token bis Mitte Dezember zwischen 11 und 15 US-Dollar gehandelt wurde, fiel der Preis dann erheblich auf 8,14 US-Dollar am 29. Dezember 2022. Ein Tweet des Ethereum-Gründers Vitalik Buterin und das Interesse an der auf Solana basierenden Hundemünze BONK verhalfen dem Token jedoch zu einer Erholung. Am 9. Januar stieg SOL auf 17,36 $, fiel aber am 12. Januar wieder auf etwa 16,10 $. Schließlich konnte SOL am 14. Januar die 20 $-Marke überschreiten und erreichte am 29. Januar einen Höchststand von 26,65 $, bevor er am 3. Februar 2023 bei etwa 24,50 $ lag.

Die angekündigte Umstellung des Helium-Protokolls auf Solana Ende März 2023 führte zu einem Preisanstieg auf 26,93 $ am 20. Februar 2023, wobei der Kurs am folgenden Tag bei etwa 25,30 $ lag. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befanden sich etwa 378 Millionen SOL im Umlauf, was zu einer Marktkapitalisierung von etwa 8,5 Mrd. $ führte, was ihn zum elftgrößten Kryptowährungswert nach dieser Kennzahl machte. Es bleibt abzuwarten, wie sich der SOL-Preis in Zukunft entwickeln wird und ob vergangene Entwicklungen einen Hinweis auf zukünftige Kursentwicklungen geben können.

Wie wird sich der Kurs von Solana 2023 entwickeln?

Von einer kurzfristigen Perspektive aus betrachtet könnte Solana heute eine vielversprechende Renditechance bieten, insbesondere wenn es zu einer bevorzugten Wahl für die Weiterentwicklung von NFTs und DeFi-Apps wird. Im Juli 2022 kündigte Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn und Tech-Magnat, die Veröffentlichung von NFTs an, die auf der Solana-Technologie basieren und mit der KI-Software DALL-E 2 von OpenAI visualisiert werden. Die ersten NFTs sollen auf Magic Eden, der größten Solana-NFT-Plattform, angeboten werden. Solana ist bereits Heimat mehrerer NFT-Marktplätze, wie Solanart, Metaplex und Magic Eden. Eine erhöhte Popularität von NFTs könnte daher entsprechend auf die Solana-Kursentwicklung auswirken.

Solana hat sich schnell zu einer führenden Kryptoplattform entwickelt, die fast 139 Milliarden Transaktionen verzeichnet hat. Das Projekt zeichnet sich durch niedrige Transaktionskosten aus, die im Durchschnitt nur 0,00025 $ betragen, was es zu einer wirtschaftlichen Alternative zu seinen Konkurrenten macht. Das Netzwerk ist auch sehr sicher, mit 2.288 Validierungsknoten, was es zu einem der sichersten Blockchain-Netzwerke macht.

Auf der Grundlage der historischen Daten können Käufer davon ausgehen, dass sich der Solana-Preis im Bereich von 25-47 $ einpendeln wird, da dieser Bereich in der Vergangenheit ein hohes Maß an Liquidität aufwies. Ein Abschluss oberhalb dieser Preisspanne würde einen intensiven Kaufdruck widerspiegeln, der dem Altcoin helfen könnte, sein Preisniveau von März 2022 in der Nähe der 80-Dollar-Region zu erreichen.

Ein erreichbares Kursziel für Solana im Jahr 2023 liegt bei 47 $. Changelly prognostiziert, dass Solana bis zum Ende des Jahres einen Höchststand von 41,8 $ erreichen könnte. DigitalCoinPrice geht davon aus, dass Solana bis zum Ende des Jahres die Marke von 51 $ erreichen könnte. Die $15-Basislinie könnte jedoch weiterhin die Rückschritte des Altcoins im Laufe des Jahres unterstützen.

C+Charge – das vielversprechendste PreSale-Kryptoprojekt auf dem Markt

Es gibt viele Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin, Solana oder Ethereum, sondern auch kleinere Projekte, die eine große Wertsteigerung erfahren können, wenn sie einen tatsächlichen Nutzen bieten. Eines dieser vielversprechenden Projekte ist C+Charge mit seinem CCHG-Token. C+Charge nutzt die Blockchain-Technologie und Dezentralisierung, um das Laden von Elektrofahrzeugen zu verbessern und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, Emissionsgutschriften in Form von Tokens zu erhalten, nachdem sie eine Ladung bezahlt haben. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit führenden EV-Netzwerken und verschiedenen Start-ups. Jede Transaktion, bei der ein EV an einer C+Charge-Partnerstation aufgeladen wird, wird mit einem Prozentsatz zur Emissionsgutschrift beitragen, die an den jeweiligen E-Auto-Besitzer ausgeschüttet wird.

Um Zugang zu diesem Belohnungssystem zu erhalten, müssen die Verbraucher den CCHG-Token von C+Charge erwerben und als Zahlungsmittel verwenden, sobald sie an einer C+Charge-Partnerstation laden. Eine benutzerfreundliche mobile App für iOS und Android wurde entwickelt, um E-Autobesitzern zu helfen, ihre Emissionsgutschriften nachzuverfolgen und Informationen über die C+Charge-Ladestationen in der Nähe zu erhalten.

Investoren können bereits auf das Dashboard für den Vorverkauf zugreifen, da sich dieser aktuell in der vierten Phase befindet, was bedeutet, dass Investoren von einem niedrigen Preis profitieren können. Es ist empfehlenswert, schnell zu handeln, um von dieser Chance zu profitieren, wenn man davon überzeugt ist, dass C+Charge zu den besten Web3-Münzen der Zukunft gehören könnte.