Solana steht in den letzten Stunden mächtig unter Druck, denn es geht von Tag zu Tag immer weiter abwärts. Die Panik in der Community steht förmlich in der Luft, wodurch sich die Frage aufdrängt, wie weit es jetzt für den Altcoin abwärts gehen könnte? Wir haben die Situation rund um Sonala genauer untersucht und die passenden Antworten parat. Gleichzeitig kennt der Meme-Coin Bitcoin Hyper nur eine Richtung: aufwärts.

Solana fällt immer weiter abwärts

Blickt man auf die vergangenen Tage, dann ist ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Innerhalb der vergangenen 7 Tage stand Solana bei einem Minus von 7,5 Prozent, Tendenz steigend. Direkt daran schließt sich ein 30 prozentiges Negativ an. Die Marktkapitalisierung liegt damit noch bei 80 Milliarden US-Dollar, was Platz 6 am gesamten Kryptomarkt bedeutet. Mit einer derartigen Entwicklung steht der Altcoin keineswegs alleine.

Für den Bitcoin endeten die letzten 7 Tage mit einem Verlust von weit über 3,5 Prozent, neben einem Minus von 13 Prozent innerhalb eines Monats. Damit pendelt der Platzhirsch rund um die magische Marke von 100.000 US-Dollar. Gleichzeitig könnte ein nachhaltiger Bruch der 100.000 US-Dollar eine breite Wirkung auf den gesamten Kryptomarkt und somit auch auf Solana haben. Ethereum schließt sich daran nahtlos an und verlor rund 4 Prozent innerhalb einer Woche und mehr als 13 Prozent in einem Monat. Eine Vielzahl an weiteren Kryptowährungen könnte hierzu unmittelbar mit analoger Entwicklung ergänzt werden. Doch woran liegt es, dass Solana derart deutlich an Wert verliert?

Die Gründe der Verluste von Solana im Überblick

Sucht man nach den Gründen für die Kursverluste bei Solana, steht die US Zentralbank Fed im Vordergrund. Nachdem es zuletzt zu 2 Zinssenkungen in den USA gekommen war, steht eine weitere nach derzeitigem Stand auf der Kippe. Geht es nach den Experten aus der Branche, dann wird es zu keiner weiteren Zinssenkung mehr kommen. Die Panik liegt entsprechend greifbar in der Luft und sorgt für weitreichende Verluste bei Solana. Darüber hinaus liegt die Genehmigung eines Solana-Spot-ETFs noch in weiter Ferne.

Lohnt es sich, jetzt günstig in Solana einzusteigen?

Nachdem Solana mittlerweile bei einem Preis von ca. 145 US-Dollar gehandelt wird, bietet sich eine Chance, verhältnismäßig günstig in den Altcoin einzusteigen. Langfristig betrachtet bietet sich damit tatsächlich eine optimale Chance, von deutlichen Kurssteigerungen zu profitieren, trotz einiger kurzfristiger Schwankungen zu profitieren. Ein entscheidender Faktor dabei ist die perspektivische noch ausstehende Genehmigung eines ersten SOL-Spot-ETF in den USA. Auf der anderen Seite ist die Gefahr allgegenwärtig, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Verlusten kommen kann. Der nächste Support des Altcoins liegt bei 200 US-Dollar und könnte damit innerhalb von wenigen Tagen erreicht sein. Sollten auch diese 200 US-Dollar brechen, könnten auch kurzfristig Preise von rund 150 US-Dollar zur Realität werden.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative zu Solana!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört und damit eine echte Alternative zum Bitcoin darstellt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin beispielsweise, wie bereits erwähnt, bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

