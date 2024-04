Solana Memecoins verlieren an Wert – doch dieser Coin stellt sich gegen den Trend

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Solana Memecoins aktuell an Wert verlieren, sticht ein Coin hervor, der sich mutig gegen den allgemeinen Markttrend stemmt. Dogwifhat, Book of Meme und vielen weiteren negativ performenden Coins zum trotz, geht Slothana aktuell im PreSale durch die Decke und es sprechen einige Dinge dafür, dass der Coin nach seinem Listing durch die Decke gehen könnte.

Dogwifhat, Book of Meme und Co mit starken Verlusten

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Solana-Memecoins am Kryptomarkt eine außerordentliche Performance hingelegt. So haben brandneue Projekte wie Book of Meme direkt nach ihrem Launch eine Wertsteigerung von tausenden Prozent erfahren und Milliardenmarktkapitalisierungen erreicht. Ein weiterer neuer Memecoin, Dogwifhat, schaffte es sogar, sich prompt unter den Top 3 der relevantesten Memecoins zu etablieren. Allerdings zeigt sich aktuell eine Abschwächung dieser Dynamik.

Die meisten Solana-Memecoins verzeichnen heute nähmlich Verluste. Dogwifhat hat beispielsweise in den letzten 24 Stunden mehr als 5 Prozent seines Wertes eingebüßt, wodurch die Marktkapitalisierung unter die 4-Milliarden-Dollar-Marke fiel und der Coin wieder unter das signifikante Preisniveau von 4 Dollar sank. Obwohl der Aufwärtstrend auf einem höheren Zeitrahmen noch intakt ist, warnen einige Analysten bereits vor einem möglichen bearischen Reversal.

Quelle: CoinMarketCap

Book of Meme traf es heute sogar noch härter, mit einem Wertverlust von über 10 Prozent, was den Coin in den unteren Bereich seiner aktuellen Konsolidierungsrange bei 0,013 Dollar drückte. Ein weiterer Rückgang unter die 0,12 Dollar-Marke könnte auch für BOME bald eine tiefere Korrektur einläuten. Neben diesen beiden führenden Solana-Memecoins erlebten auch andere Coins wie BONK und MEW Verluste, mit Rückgängen von etwa 5 Prozent bzw. fast 20 Prozent.

Angesichts dieser Entwicklung fragen sich Anleger, ob es Solana-Memecoins gibt, die dem negativen Trend trotzen und sich aktuell positiv entwickeln. Eine solche positive Ausnahme findet sich derzeit im neuen Solana-Projekt Slothana und seinem zugehörigen Coin SLOTH, der gerade das Interesse vieler Anleger auf sich zieht.

Slothana stellt sich gegen Negativtrend und geht im PreSale durch die Decke

SLOTH ist ein neuer und ambitionierter Solana-Memecoin, der mit einem Faultier als Maskottchen an den Start geht. Der Zeitpunkt für den Beginn des PreSales scheint perfekt gewählt, denn das Anlegerinteresse an dem Coin war von Beginn an enorm. Schon in den ersten Stunden nach dem Start flossen über 500.000 Dollar in das Projekt. In den darauffolgenden Tagen summierten sich die Investitionen auf Millionen, und mittlerweile wurde eine beeindruckende Summe von über 10 Millionen Dollar erreicht.

Der PreSale steht kurz vor dem Abschluss, sobald alle Coins verkauft sind. Momentan werden Anlegern noch sehr attraktive Konditionen geboten: Für 1 SOL erhält man auf der offiziellen Website des Projekts 10.000 SLOTH. Die im Rahmen des PreSales erworbenen Coins werden nach dessen Ende direkt an die Wallets der Anleger geairdropped, die dann vollständig über ihre Coins verfügen können.

In den kommenden Tagen sind weitere Ankündigungen über den Verlauf und die Zukunft des Projekts über den X-Account von Slothana geplant. Es gibt mehrere Gründe, die darauf hindeuten, dass SLOTH nach seinem Launch eine ähnlich explosive Entwicklung wie Book of Meme nehmen könnte.

Diese Faktoren könnten für explosives Börsendebüt für SLOTH sorgen

Ein erster theoretischer Grund, der eine mögliche explosive Kursentwicklung von SLOTH nach den ersten Börsenlistings begünstigen könnte, liegt in einem der Hauptantriebe des aktuellen Bullenlaufs im Kryptomarkt: dem bevorstehenden Bitcoin Halving. Das Ereignis wird in weniger als zwei Wochen erwartet und führt dazu, dass Anleger eine erhöhte Volatilität und möglicherweise weitere Rallyes bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen antizipieren. Insbesondere kleinere Altcoins mit hohem Renditepotenzial könnten von dieser Volatilität profitieren.

Darüber hinaus fällt das Datum des Bitcoin Halvings am 20. April mit einem weiteren bedeutenden Ereignis zusammen: dem Doge Day. An diesem Tag feiert die Krypto-Community Dogecoin und Memecoins im Allgemeinen, was ebenfalls einen explosiven Start für SLOTH begünstigen könnte.

Schließlich neigen Submärkte wie Memecoins dazu, zyklische Entwicklungen zu durchlaufen, und auf eine Abkühlungsphase, wie wir sie derzeit erleben, folgt in der Regel ein erneuter Aufschwung. Sollte die nächste Memecoin-Rallye mit dem Bitcoin Halving und dem Doge Day zusammenfallen, würde dies ein ideales Marktumfeld für einen Raketenstart von SLOTH an den Börsen schaffen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.