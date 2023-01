Solana mit massivem Kurszuwachs – ist dieser Trend nachhaltig oder von kurzer Dauer?

Wie es scheint, finden Investoren nun wieder Vertrauen zur Kryptowährung Solana (SOL). Der Preis dieser Währung ist im Jahr 2023 erheblich gestiegen und derzeit wird SOL bei einem Preis von 23,1 US-Dollar gehandelt, was der höchste Stand seit Anfang November des letzten Jahres ist. Dies bedeutet, dass die Währung alle Verluste, die sie seit dem Konkurs der Kryptobörse FTX erlitten hat, wieder wettgemacht hat. Es gab zuvor Zweifel an der Zukunft von Solana aufgrund seiner engen Verbindung zu der insolventen Börse, aber im Moment ist es einer der größten Gewinner in der aktuellen Krypto-Rally.

Die Frage, die sich viele Investoren nun stellen ist, ob dies der Beginn einer neuen Rallye ist und wie weit der Kurs noch steigen kann. Im Folgenden werden die Ursachen des Trends sowie mögliche zukünftige Entwicklungen erläutert.

Das Ökosystem von Solana erholt sich vom FTX-Schock

Der Preis von Solana hat in letzter Zeit eine starke Erholung erfahren, da Käufer die Gelegenheit nutzen, um in die Kryptowährung zu investieren. Wie bereits berichtet, erlitt der Coin im November einen starken Verlust aufgrund seiner Verbindung zu FTX und Alameda Research. Diese beiden Unternehmen, die im Besitz von Sam Bankman-Fried sind, hatten große Bestände an SOL-Token und es war lange Zeit unklar, ob die Kryptowährung den Zusammenbruch von FTX überleben kann.

Gleichzeitig mit dem Kursrückgang des Coins, erlitt auch das DeFi-Ökosystem von Solana starke Verluste. Ein Beispiel dafür ist die Plattform Serum, die größte DeFi-Plattform innerhalb dieses Ökosystems, die zu ihrem Höhepunkt einen Gesamtwert an Einlagen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar hatte. Das Ökosystem brach zusammen, nachdem bekannt wurde, dass der Private Key für das Protokoll im Besitz des FTX-Teams war.

Der Kurs des SOL hat sich in den letzten Monaten langsam erholt und erreichte schließlich einen Sprung, als die jüngste Krypto-Rally begann. Dieser Trend wurde durch die makroökonomischen Bedingungen begünstigt, da es endgültig klar wurde, dass die Inflation zurückgeht. Daten, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurden, zeigten, dass die US-Inflation im Dezember von 7,1% auf 6,5% gesunken ist.

Parallel dazu verbessert sich die Lage im DeFi-Ökosystem von Solana. Beispielsweise hat Marinade Finance in den letzten 7 Tagen einen Anstieg der Einlagen um mehr als 40% verzeichnet. Auch bei Lido, Orca, Raydium und Quarry stiegen die Einlagen im gleichen Zeitraum um über 42%. Orca hat von der Beliebtheit von Bonk, einem neuen Meme-Token, profitiert, der stark an Shiba Inu erinnert. Der Preis des Tokens ist seit seinem Tiefstand im Dezember um über 143% gestiegen.

Mit dem Anstieg des Solana-Preises stieg auch das Handelsvolumen mit NFTs in diesem Ökosystem an. Der Gesamtumsatz im Januar ist auf über 87 Millionen US-Dollar gestiegen, was der höchste Stand seit September ist. Da der Januar noch nicht vorbei ist, besteht die Möglichkeit, dass das Handelsvolumen von insgesamt über 140 Millionen Dollar vom letzten September noch überschritten werden könnte.

Wie wird sich der Preis von Solana in Zukunft entwickeln?

Das Preisdiagramm zeigt, dass sich der Wert von SOL in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befindet. Der Coin hat es geschafft, über die Linien der gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 100 Tage zu steigen und nähert sich dem wichtigen Widerstand von 26 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit Juni des vergangenen Jahres. Zudem sind auch Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator (SO) weiter gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Solana-Rally noch nicht vorbei ist.

Einige Analysten gehen davon aus, dass der Solana-Kurs in Zukunft auf 500 Dollar steigen könnte, obwohl es seriöse Prognosen für die mittel- und langfristige Kursentwicklung im Bereich Kryptowährungen nicht gibt. Der Markt für Kryptowährungen ist von äußeren Faktoren und teils heftigen Schwankungen geprägt. Dennoch gibt es einige Risiken bei einem Investment in Solana. Eine mehrfache Abschaltung der Blockchain hat in der Vergangenheit für Unmut bei den Anlegern gesorgt und den Wert des Coins beeinträchtigt. Auch die Nähe zum FTX-Gründer Sam Friedman-Fried hat in der Vergangenheit zu einem Abschwung des Kurses geführt.

Ob Solana in der aktuellen Zeit, in der immer mehr Skandale in Bezug auf Kryptobörsen aufgedeckt werden, wieder das Vertrauen der Anleger gewinnen kann, bleibt fraglich. Es ist wichtig, dass potenzielle Investoren sich gründlich mit den Risiken und Chancen von Kryptowährungen auseinandersetzen, bevor sie ihr Geld in einen Coin investieren. Ein Anstieg über den Widerstand von 25 US-Dollar könnte ein Indikator dafür sein, dass die Rally noch nicht vorbei ist, aber es ist auch wichtig, die Risiken und die Volatilität des Marktes im Auge zu behalten.

Was ist Solana und was macht die Kryptowährung so besonders?

Solana ist eine schnelle und skalierbare Blockchain-Plattform, die für die Entwicklung und den Betrieb von DeFi-Anwendungen (Decentralized Finance) und NFTs (Non-Fungible Tokens) verwendet wird. Die Plattform wurde im Jahr 2017 von dem Unternehmen Solana Labs gegründet und hat sich schnell zu einer der beliebtesten Plattformen für die Entwicklung von DeFi-Anwendungen entwickelt.

Einer der großen Vorteile von Solana gegenüber Bitcoin und Ethereum ist die Geschwindigkeit. Solana kann bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, im Vergleich zu den 7 bis 15 Transaktionen pro Sekunde von Bitcoin und Ethereum. Dies bedeutet, dass Solana in der Lage ist, DeFi-Anwendungen und NFTs schneller und effizienter zu verarbeiten als die meisten anderen Blockchain-Plattformen.

Solana hat auch einige Vorteile in Bezug auf die Kosten. Im Gegensatz zu Ethereum, bei dem Transaktionsgebühren in Ether bezahlt werden müssen, verwendet Solana seine eigene Währung, den SOL-Token. Dies bedeutet, dass Anwender nicht auf den Preis von Ether achten müssen, um ihre Transaktionskosten zu berechnen.

In Bezug auf die Zukunft von Solana ist es schwierig, eine genaue Prognose zu treffen. Der Coin hat in der Vergangenheit eine starke Erholung erfahren, aber es gibt immer noch Risiken, insbesondere in Bezug auf die früheren Verbindungen von Solana zu FTX. Da diese ehemalige Kryptobörse große Anteile an der Währung hielt, bleibt die Sorge, dass diese Tokens irgendwann auf den Markt gespült werden.

Trotzdem, Solana hat eine starke und aktive Community, die sich dafür einsetzt, die Plattform weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mit der wachsenden Beliebtheit von DeFi und NFTs, könnte Solana in Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle in diesem Bereich spielen und noch an Relevanz dazugewinnen.

