Ausblick 2026 17.01.2026 02:17:00

Solana-Mitgründer erwartet Billionenmarkt für Stablecoins

Solana-Mitgründer erwartet Billionenmarkt für Stablecoins

Die Akzeptanz von Stablecoins nimmt enorm zu. Laut einem Experten könnte dieser Markt in 2026 sogar die Billionen-Dollar-Marke überschreiten.

• Stablecoins überzeugen mit skalierbaren Anwendungen
• Solana-Mitgründer sorgt mit enthusiastischer Prognose für Schlagzeilen
• Solana-Netzwerk könnte von dieser Entwicklung profitieren

Stablecoins, also Digitalwährungen deren Wert an eine normale Fiat-Währung gebunden ist, verbinden Krypto mit etablierten Finanzanwendungen. Dank einer wachsenden Akzeptanz und verbesserter Liquidität werden sie zunehmend in die klassische Finanzinfrastruktur etabliert.

Jüngst sorgte Anatoly Yakovenko, Mitbegründer der Solana-Blockchain, für Aufsehen, als er auf der Social-Media-Plattform X prognostizierte, dass der globale Stablecoin-Markt im Jahr 2026 eine Gesamtmarktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichen werde.

Fokus richtet sich auf reale Nutzbarkeit

Wie "BTC Echo" berichtet, verschiebt sich am Kryptomarkt der Fokus weg von spekulativen Kursfantasien hin zu realer Nutzbarkeit und Infrastruktur. Dies könnte laut Yakovenko zu einem Wachstumsschub für Stablecoins führen und deren Marktwert auf eine Billion US-Dollar steigern.
Das Segment funktioniere weitgehend unabhängig von Marktzyklen: So würden Stablecoins bereits bei Zahlungen, Ersparnissen oder grenzüberschreitende Transfers zum Einsatz kommen und damit längst das Rückgrat vieler Krypto-Anwendungen bilden.

Anatoly Yakovenko glaubt, dass Solana zu den Gewinnern des Siegeszugs der Stablecoins zählen wird. Hierbei stützt er sich auf das zuletzt rasante Wachstum von Solana. Derzeit setzen mehrere Initiativen auf dieses Netzwerk für die Ausgabe und den Transfer digitaler Dollar, was seine Popularität weiter steigerte.

Zweifel angebracht

Aktuell hat der Markt für Stablecoins einen Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Damit sich Yakovenkos Prognose erfüllt, müsste er also in kurzer Zeit beträchtlich zulegen. Zum Vergleich: Der Bitcoin liegt mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Billionen US-Dollar als einzige Kryptowährung über der Billionen-Dollar-Schwelle.

Vor diesem Hintergrund teilen laut "Cryptopolitan" andere Experten die äußerst optimistische Prognose von Yakovenko nicht, obwohl auch sie die zunehmende Beliebtheit von Stablecoins sehen. Stimmungsdämpfer seien etwa die Unsicherheit in Zusammenhang mit der Regulierung sowie die drohende Konkurrenz durch digitale Zentralbankwährungen (CBDC).

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Index-Entscheidung von MSCI: Strategy-Aktie und weitere DATCOs bleiben vorerst enthalten
Neue Skalierungstechnologien: Ethereum Mitbegründer Vitalik Buterin sieht Trilemma überwunden
Galaxy Digital warnt: Bitcoin steht vor schwierigem Jahr
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: SWKStock / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1596
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
183,4035
-0,7465
-0,41
Britische Pfund
0,8672
-0,0005
-0,05
Schweizer Franken
0,9315
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,0519
-0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen