Einblick in die Performance 18.06.2026 19:43:18

Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Solana eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Solana notierte am 17.06.2023 bei 15,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,91 SOL im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 599,43 USD, da sich der Wert von Solana am 17.06.2026 auf 71,97 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 4 599,43 USD entspricht einer Performance von +359,94 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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