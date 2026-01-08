Anlage im Blick 08.01.2026 19:43:13

Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Einstieg in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 2,370 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 4 219,13 Solana in seinem Portfolio. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 136,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575 107,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 5 651,07 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1635
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
183,73
0,8800
0,48
Britische Pfund
0,868
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,9318
0,0005
0,06
Hongkong-Dollar
9,0689
-0,0160
-0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:28 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen