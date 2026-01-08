Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Einstieg in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 2,370 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 4 219,13 Solana in seinem Portfolio. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 136,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575 107,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 5 651,07 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net