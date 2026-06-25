Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Solana verdienen können.

Solana notierte am 24.06.2021 bei 31,17 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in SOL investiert hat, hat nun 320,82 Solana im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 24.06.2026 auf 67,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 773,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117,73 Prozent erhöht.

Am 06.06.2026 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net