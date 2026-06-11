Solana: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Solana wurde am 10.06.2025 zu einem Wert von 164,99 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in SOL investierten, hätten nun 0,6061 Solana im Portfolio. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 63,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,70 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Am 18.09.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net