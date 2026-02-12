Profitabler SOL-Einstieg? 12.02.2026 19:43:13

Solana: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Solana verdienen können.

Solana notierte gestern vor 3 Jahren bei 20,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 48,02 Solana in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 801,41 USD, da sich der Wert von Solana am 11.02.2026 auf 79,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +280,14 Prozent.

Am 12.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 77,70 USD. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

