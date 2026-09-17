|Wachstum oder Verlust?
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17.09.2026 19:43:13
Solana: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren
Solana wurde am 16.09.2021 bei 152,32 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in SOL investiert hat, hat nun 65,65 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 6 475,32 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 98,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,25 Prozent verringert.
Bei 62,15 USD erreichte SOL am 06.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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