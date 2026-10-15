SOL-Performance im Fokus 15.10.2026 19:43:13

Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Solana Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde Solana bei 202,78 USD gehandelt. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4931 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 14.10.2026 gerechnet (104,17 USD), wäre das Investment nun 51,37 USD wert. Damit wäre die Investition 48,63 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 200,11 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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