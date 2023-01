Solana steigt um 40 % an einem Tag – Können diese beiden Coins das toppen?

Der Bullrun nimmt kein Ende und erreicht in den vergangenen 24 Stunden seinen Höhepunkt in diesem Jahr. Bitcoin und Ethereum steigen je um mehr als 10 % an und die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen steigt zum ersten Mal seit November letzten Jahres wieder in Richtung der 1 Billion Dollar Marke. Derzeit beläuft sich der Gesamtwert aller Coins auf 993 Milliarden Dollar. Solana ist in den Top 100 der größte Gewinner der letzten 24 Stunden und steigt um mehr als 40 %. Auf Wochensicht sind es 80 %, die Solana zulegen kann und damit ist auch schon der Platz in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wieder in greifbarer Nähe. Der Gesamtwert aller SOL, die sich im Umlauf befinden, beläuft sich derzeit auf 8,7 Milliarden Dollar, während alle MATIC auf einen Gesamtwert von 9,1 Milliarden USD kommen. Inzwischen endet auch der Presale des RIA-Tokens bald und C+Charge liefert mit dem CCHG ebenfalls einen Coin, der das Potenzial hat, in diesem Jahr seinen Wert zu vervielfachen.

2 Wochen ist es her, dass die Stimmen lauter wurden, dass es mit Solana nun endgültig vorbei ist und der Coin in die Bedeutungslosigkeit verschwindet. Die Zweifel kamen auf, als der SOL-Kurs unter die 10 Dollar Marke gefallen ist und kurz vor dem Jahreswechsel ein neues Jahrestief bei 8,14 USD erreicht hat. Was danach passiert ist, passiert auch am Kryptomarkt nicht alle Tage. In den letzten 2 Wochen hat sich der Preis für einen SOL um 190 % erhöht und beläuft sich aktuell wieder auf 23,67 USD. Von 14 Handelstagen, die das neue Jahr bisher zu bieten hat, steigt Solana wie die meisten Coins an 12 Tagen, allerdings allein in den vergangenen 24 Stunden um mehr als 40 % und damit deutlich mehr als ähnlich große Coins. Damit bildet sich nun auch am Solana-Chart ein Crossover zwischen den EMA20 und dem EMA50, wodurch ein weiteres bullisches Signal aufkommt. Auch der EMA100 wurde damit überschritten und könnte bei der nächsten Korrektur schon einen Support bilden. Der EMA100 liegt inzwischen bei 19,20 USD. Wenn man bedenkt, dass noch vor wenigen Tagen unklar war, ob Solana nochmal so schnell die 20 Dollar Marke erreichen wird, wäre ein Support auf diesem Niveau auf jeden Fall zu verkraften und wünschenswert, damit es von hier aus dann in den nächsten Wochen weiter nach oben gehen kann. In all der Euphorie sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass irgendwann nun auch ein Rücksetzer kommen wird und nicht jede Woche so erfolgreich für den Kryptomarkt verlaufen wird, wie die bisherigen in diesem Jahr. Hält der EMA100 jedoch als Support, wäre das schon eine deutlich bessere Ausgangslage für den nächsten Bullrun.

Solana noch immer im Abwärtstrend

Mittelfristig wären die nächsten wichtigen Kursziele, die es zu überwinden gilt, der EMA200, der knapp oberhalb der psychologisch wertvollen 30 Dollar Marke liegt und in weiterer Folge müsste das letzte Hoch vom November bei rund 39 Dollar überschritten werden, um endgültig aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Ob das gelingt, hängt neben der weiteren Entwicklung der Wirtschaftslage auch stark davon ab, ob der Druck auf den Kryptomarkt insgesamt weniger wird und wie sich das Verfahren um die FTX-Insolvenz entwickelt. SBF war mit seinen Unternehmen bekanntlich eng mit Solana verstrickt und die Liquidation der gehaltenen SOL, um Gläubiger entschädigen zu können, könnte sich kurzfristig negativ auf den Kurs auswirken. Derzeit scheint jedoch wieder vieles möglich am Kryptomarkt und die Euphorie der Anleger erreicht in den letzten 24 Stunden ihren Höhepunkt in diesem Jahr. Auf die vielen Tage hintereinander, die der Kryptomarkt nun schon im Plus schließt, wird natürlich auch bald ein Rücksetzer folgen, voraussichtlich am Wochenende. Wie heftig dieser ausfällt, wird Aufschluss darüber geben, ob es sich nur um eine Korrektur handelt, oder der Markt tatsächlich beginnt, sich nachhaltig zu drehen. In der Zwischenzeit kommen mit dem CCHG (C+Charge) und mit dem RIA (Calvaria) zwei Coins in diesem Jahr auf den Markt, die auch die Performance von Solana in diesem Jahr in den Schatten stellen könnten.

C+Charge (CCHG)

C+Charge könnte das Problem der mangelhaften Lade-Infrastruktur für E-Autos in den Griff bekommen, oder zumindest zur Verbesserung der Situation beitragen. Hier will man neben dem Ausbau des Ladenetzes auch für die Vereinheitlichung der Zahlung an den bestehenden Säulen verschiedener Anbieter sorgen. Zusätzlich sollen mit C+Charge die Emissionsgutschriften, die man für das Fahren mit Strom statt mit Verbrennern erhält, nicht mehr bei den Autoherstellern und den Betreibern der Ladestationen, sondern bei den Fahrern selbst landen. Damit hätten Fahrer von Elektroautos die Möglichkeit, mit jeder Ladung einen Teil des Betrags wieder zurückzuerhalten. Das macht den CCHG zu einem Coin, der in diesem Jahr und vor allem langfristig gesehen extrem im Wert ansteigen könnte. Aktuell erhält man einen CCHG im Presale für 0,013 USDT. In weiteren Stufen des Vorverkaufs wird der Preis auf 0,0165 USDT angehoben, wodurch Investoren der ersten Stufe bereits einen Buchgewinn verzeichnen können. Im Anschluss hat der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen am 31. März 2023 das Potenzial, noch um ein Vielfaches anzusteigen und Anlegern extrem hohe Renditen einzubringen.

Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Wer beim $RIA noch vor dem Listing an den Exchanges dabei sein will, sollte sich beeilen. Der Countdown auf der Website steht hier bereits bei 17 Tagen. Danach endet der Vorverkauf und der Coin kann an den ersten Kryptobörsen frei gehandelt werden. Der RIA ist der Token, den man im Play 2 Earn Game Calvaria – Duels of Eternity verdienen kann. Das NFT-Sammelkartenspiel führt den Spieler in eine Fantasy-World, in der er mit seinen Kreaturen gegen andere Spieler antreten kann. Entweder in einer kostenlosen Version, die auch Gamer ansprechen soll, die bisher noch nichts mit Kryptowährungen zu tun hattn, oder in der Play 2 Earn Funktion. Damit kann Calvaria – Duels of Eternity eine breite Masse erreichen und beschränkt sich nicht nur auf Krypto-Enthusiasten. Das macht den $RIA zu einem Coin, der in diesem Jahr noch erheblich im Wert steigen könnte. Im Vorverkauf wurden bereits mehr als 140 Millionen $RIA verkauft, wodurch schon knapp 3 Millionen Dollar umgesetzt werden konnten.

