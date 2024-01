Solana stürzt ab: Sind die fetten Jahre schon vorbei?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während sich der Bitcoin-Kurs vom Crash auf 40.700 Dollar erholt, kommt Solana seitdem nicht mehr so richtig in die Gänge. Vom Hoch der letzten Wochen, das bei 125 Dollar liegt, ist der Kurs noch immer deutlich eingebrochen. Die 100 Dollar Marke kann nicht gehalten werden. Sollte es in dieser oder der nächsten Woche nicht zur lang ersehnten Genehmigung der Spot Bitcoin ETFs in den USA kommen, könnte sich die Korrektur weiter fortsetzen, wobei diese dann noch viel heftiger ausfallen könnte. Gibt der Bitcoin-Kurs nach, ist davon auszugehen, dass SOL noch viel stärker einbricht als BTC. Das hat sich schon am Mittwoch gezeigt, als der Bitcoin-Kurs um 10 % eingebrochen ist, während es Solana mit fast 20 % getroffen hat. Bedeutet das, dass die fetten Jahre bei Solana schon wieder vorbei sind?

– 7,5 % bei Solana

Den Markt outzuperformen kann ein Fluch oder ein Segen sein. Während sich Investoren bei Solana immer freuen konnten, dass der Coin deutlich mehr zulegt als der restliche Markt, wenn es bergauf gegangen ist, gilt das natürlich auch in die andere Richtung. Stillstand oder leichte Verluste bei Bitcoin können bei SOL gleich ein ordentliches Minus auslösen. Das zeigt sich auch am heutigen Tag. Allein in den letzten 24 Stunden ist der SOL-Kurs um 7,5 % eingebrochen.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Der Vorsprung von BNB, der Platz 4 im Krypto-Ranking belegt, wird durch die schwache Performance von Solana in diesem Jahr immer größer. Noch vor kurzem war SOL die viertgrößte Kryptowährung, während BNB inzwischen nicht nur aufgeholt, sondern auch einen Vorsprung von 5 Milliarden Dollar hat.

Wird Solana heuer zurückfallen?

Auch wenn das Jahr für den Ethereum-Killer nicht sonderlich gut startet, gibt es nicht unbedingt Gründe, anzunehmen, dass SOL heuer nicht auch wieder zu den großen Gewinnern gehört. Das Netzwerk läuft ohne Ausfälle, das Firedancer-Upgrade soll in diesem Jahr kommen und die Skalierbarkeit der Blockchain nochmal deutlich erhöhen, was wahrscheinlich zu weiteren großen Partnerschaften führen kann, wodurch SOL auch in diesem Jahr einer der wichtigsten Coins sein kann. Eine 1.000 % Rallye wie im letzten Jahr wird sich dabei wahrscheinlich trotzdem nicht mehr ausgehen.

Dafür gibt es zahlreiche Alternativen am Markt, die auch heuer eine solche Rendite einbringen können. Vor allem neue Projekte mit niedrigerer Marktkapitalisierung können, wenn sie sich durchsetzen, schnell um tausende Prozent steigen. Eine solche Kursexplosion ist bei SOL in diesem Jahr wohl eher nicht mehr zu erreichen. Derzeit zeichnet sich aber vor allem Meme Kombat ($MK) als ein Projekt ab, bei dem so ein Anstieg bevorstehen könnte.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat als nächster 10x Coin?

Während es bei Solana in diesem Jahr wahrscheinlich nicht nochmal für einen x10-Anstieg reichen wird, könnte Meme Kombat ($MK) in diesem Jahr vielleicht sogar noch deutlich höher steigen. Es ist davon auszugehen, dass auch im Bullrun, der für dieses Jahr erwartet wird, Meme Coins wieder eine bedeutende Rolle spielen dürften und Meme Kombat zeichnet sich schon jetzt als potenzieller Gewinner dieser Entwicklung ab. Hier entsteht eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in einem Battle gegeneinander antreten können.

(Meme Kombat Presale – Quelle: Meme Kombat)

Das Konzept, die Figuren der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten zu lassen, führt dazu, dass die Communities der unterschiedlichsten Coins auf Meme Kombat aufmerksam werden können. Dadurch hat $MK ein hohes Potenzial, viral zu gehen und sich schneller eine Reichweite aufzubauen als andere Coins.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Die Anhänger der unterschiedlichsten Coins können ihren Favoriten dabei in der Meme Kombat Arena unterstützen und mit $MK-Token wetten, wer den Kampf gewinnt. Zudem kommt $MK mit einer Staking-Funktion, die eine überdurchschnittlich hohe Rendite einbringt, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools variiert.

(Meme Kombat Staking – Quelle: Meme Kombat)

Die hohe APY hat dazu geführt, dass bereits 78 % der Token aus dem Vorverkauf in den Staking Pool eingezahlt wurden. Dadurch ist das Angebot frei handelbarer $MK-Token beim Listing an den Kryptobörsen stark begrenzt. Die erste Battle-Saison startet direkt nach dem Vorverkauf, wodurch die Nachfrage sprunghaft ansteigen kann, sodass die idealen Bedingungen für eine potenzielle Kursexplosion gegeben wären.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MK im Presale kaufen.









