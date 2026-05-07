|Investment im Check
|
07.05.2026 19:43:13
Solana: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor 3 Jahren kostete ein Solana 21,99 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 45,48 Solana in seinem Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (89,12 USD), wäre das Investment nun 4 053,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +305,30 Prozent.
Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1785
|
0,0057
|
|
0,48
|Japanischer Yen
|
184,79
|
0,7700
|
|
0,42
|Britische Pfund
|
0,8653
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2265
|
0,0408
|
|
0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.