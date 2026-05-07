Investment im Check 07.05.2026 19:43:13

Solana: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Solana: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Solana Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren kostete ein Solana 21,99 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 45,48 Solana in seinem Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (89,12 USD), wäre das Investment nun 4 053,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +305,30 Prozent.

Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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