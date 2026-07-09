Einblick in die Performance 09.07.2026 19:43:14

Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Einstieg verdienen können.

Am 08.07.2023 kostete Solana 21,90 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 45,67 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 551,74 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.07.2026 auf 77,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 255,17 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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