|Einblick in die Performance
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09.07.2026 19:43:14
Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 08.07.2023 kostete Solana 21,90 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 45,67 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 551,74 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.07.2026 auf 77,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 255,17 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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