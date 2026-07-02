|SOLAnlage im Fokus
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02.07.2026 19:43:13
Solana: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Solana kostete gestern vor 1 Jahr 146,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 0,6808 Solana in seinem Depot. Da sich der Wert von Solana am 01.07.2026 auf 77,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,69 USD wert. Mit einer Performance von -47,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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