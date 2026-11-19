Bei einem frühen Investition in Solana hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Solana 195,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,13 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 73,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 775,44 USD wert. Damit wäre das Investment um 62,25 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 146,79 USD.

Redaktion Finanzen.net