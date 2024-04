Solanas Kurs bricht ein, während neuer Solana-Memecoin im PreSale durch die Decke geht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana erlebt derzeit starke Marktschwankungen und hat in den letzten Monaten signifikante Verluste verzeichnet. Während Solana gegen einen weiteren Kursverlust kämpft, zieht ein neuer Solana-basierter Memecoin namens Slothana, im PreSale jedoch massiv Investitionen an und zeigt ein beeindruckendes Wachstumspotenzial.

Solana muss weitere Verluste einstecken

Der Kurs von Solana erlitt heute erneut einen erheblichen Verlust von mehr als 10 Prozent und wird jetzt mit einem Preis von 134 US-Dollar bewertet. Der heutige Verlust ist dabei nur der letzte Schlag einer längeren Korrektur gewesen.

Die vorangegangene bullische Entwicklung erreichte vor etwa einem Monat ein Hoch von über 200 US-Dollar. Danach folgte eine Phase der Konsolidierung unterhalb der 200-Dollar-Marke, auf die eine kontinuierliche Korrekturphase folgte. In den letzten Monat hat Solana so 30 Prozent seines Wertes verloren, und allein in der letzten Woche waren es 23 Prozent.

Quelle: CoinMarketCap

Aktuell taucht Solana mit einem Preis von unter 135 Dollar in die wichtige Supportzone zwischen125 und 135 US-Dollar ein, welche dem Preis von SOL einigen Halt bieten sollte. In dieser unsicheren Lage fragen sich viele Anleger, ob der Tiefpunkt bereits erreicht ist und wann oder ob eine Erholung des Solana-Kurses einsetzen könnte.

Es muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass SOL die Korrektur noch weiter fortsetzt. In diesem Fall könnte es zu einem weiteren Kursrückgang in Richtung 120 US-Dollar kommen. Falls der Kurs auch dort keinen nachhaltigen Support finden kann, könnte ein weiterer Rückgang auf 100 US-Dollar bevorstehen. Es gibt aktuell jedoch auch einen Solana-Coin der sich gegensätzlich zum Abschwung zu SOL entwickelt: Den neuen Solana-Memecoin SLOTH.

Slothana zieht im Gegensatz dazu Millionen an Investitionen an

Während der Kryptomarkt heute also einen allgemeinen Abschwung erlebt, verzeichnet Slothana eine beeindruckende Entwicklung im PreSale. Slothana ist ein aufregendes neues Projekt innerhalb des Solana-Ökosystems und hat mit seinem Memecoin SLOTH, dessen Maskottchen ein Faultier ist, bereits großes Anlegerinteresse angezogen. Der PreSale des Tokens hat schon in den ersten Stunden mehr als 500.000 US-Dollar eingebracht, und nach nur wenigen Wochen summierten sich die Investitionen nun bereits auf über 10 Millionen Dollar. Die hohe Nachfrage lässt darauf schließen, dass das limitierte PreSale-Angebot von SLOTH bald erschöpft sein könnte.

Interessenten haben die Möglichkeit, über die offizielle Website von Slothana SOL direkt gegen SLOTH einzutauschen. Alternativ können sie auch SOL aus ihrem DeFi-Wallet direkt an die Walletadresse des Entwicklerteams senden. Nach Abschluss des PreSales werden die SLOTH-Token an die Wallets der Anleger gesendet, wo sie für Handelszwecke zur Verfügung stehen werden.

Derzeit wird den Anlegern ein besonders attraktiver Kurs angeboten, mit einem Umtauschverhältnis von 10.000 SLOTH pro SOL. Dieses Angebot lockt zahlreiche Investoren an, die von der potenziellen zukünftigen Wertsteigerung des Tokens profitieren möchten.

In den kommenden Tagen und Wochen wird der offizielle Twitter-Account von Slothana als zentrale Informationsquelle für weitere Ankündigungen und Updates zum Projekt dienen. Es gibt Spekulationen, dass die Gründer von SLOTH dieselben sind, die auch hinter dem recht ähnlichen Solana-basierten Memecoin SMOG stehen, welcher in jüngster Vergangenheit bereits eine signifikante Rallye erlebte.

Eigentlich bullisches Marktumfeld könnte SLOTH zum Erfolg verhelfen

Das bevorstehende vierte Bitcoin Halving und der damit zusammenfallende Doge-Day schaffen aktuell ein eigentlich außergewöhnlich bullisches Marktumfeld, das insbesondere für Memecoins wie SLOTH große Chancen birgt. Die beiden Ereignisse, die für den 20. April geplant sind, haben das Potenzial, erhebliche Marktbewegungen auszulösen und könnten das Investoreninteresse in kleinere Kryptowährungen und Memecoins massiv verstärken. Trotz der heutigen Korrektur im Kryptomarkt könnte es in den kommenden Tagen daher durchaus zu einer signifikanten Erholung und möglicherweise auch Rallye am Markt kommen.

Bitcoins Halving ist ein bedeutendes Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet und die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbiert. Der Mechanismus wirkt inflationsdämpfend und reduziert die Anzahl neuer Bitcoins, die in Umlauf kommen. Historisch gesehen hat das Halving nicht nur direkte Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin selbst, sondern fördert auch eine allgemeine Marktbullischness, von der vornehmlich auch kleinere Coins profitieren können.

$DOGE day is coming, #Bitcoin Halving is almost here. Dog coin meta about to turn up, position yourself accordingly! pic.twitter.com/Ak9dNT2Kz8 — Ian Heinisch (@ianheinischmma) April 7, 2024

Parallel dazu wird der Doge-Day gefeiert. Das ist ein Tag, der speziell Dogecoin und anderen Memecoins gewidmet ist und traditionell mit erhöhter Volatilität und oft auch mit Preisanstiegen verbunden ist. Der Zufall, dass der Doge-Day dieses Jahr auf denselben Tag wie das Bitcoin Halving fällt, könnte zu einer noch ausgeprägteren Rallye in diesem Sektor führen.

Die einmalige Konstellation des Halvings und des Doge-Days könnte SLOTH nach seinem offiziellen Börsenlisting in eine ideale Position für seine erste große Kursrallye bringen. Ähnlich wie andere Memecoins wie BOME, die nach ihrem Listing dramatische Wertsteigerungen erfahren haben, könnte SLOTH aufgrund des bullischen Marktumfelds und des erhöhten Interesses an vielversprechenden Memecoins erhebliche Gewinne verzeichnen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.