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26.10.2026 08:31:05
'Something We Haven't Seen Before': Bitcoin and Gold Are the Two Worst-Performing Assets of 2026
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1197
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|Japanischer Yen
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176,2235
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0,3635
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|Britische Pfund
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0,11
|Schweizer Franken
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0,9247
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|Hongkong-Dollar
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8,784
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