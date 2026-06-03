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Krypto-Bilanz 03.06.2026 09:06:00

SpaceX steigt nach Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter weltweit auf

SpaceX steigt nach Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter weltweit auf

SpaceX hält mehr Bitcoin als Tesla, Coinbase und Block. Damit würde das Unternehmen nach dem Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter der Welt avancieren.

• SpaceX wird nach dem NASDAQ-Listing mit 18.712 Bitcoin zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter
• SpaceX dennoch kein Treasurie-Unternehmen wie Strategy
• Grayscale erwartet, dass weitere Unternehmen Bitcoin als Absicherung in die Bilanz aufnehmen werden

Elon Musks SpaceX könnte nach seinem geplanten Börsengang im Juni das größte öffentlich gehandelte diversifizierte Unternehmen mit Bitcoin-Bestand werden, schätzt Grayscale Research. Zach Pandl, Forschungsleiter bei Grayscale, verweist auf das aktuelle S-1-Filing: 18.712 Bitcoin, rund 1,4 Milliarden US-Dollar wert, was SpaceX zum achtgrößten bekannten Unternehmenshalter von Bitcoin weltweit macht. Gemessen am absoluten Münzvolumen bleibt Strategy klar die Nummer eins.

Zwei Kategorien, ein entscheidender Unterschied

Grayscale unterscheidet zwei Typen von Unternehmenshaltern: reine Bitcoin-Treasuries wie Strategy, die Aktieninvestoren primär Bitcoin-Exposure verkaufen, und diversifizierte Unternehmen wie Tesla, Coinbase und Block, bei denen Bitcoin Teil einer breiteren Kapitalstrategie ist. SpaceX fällt eindeutig in die zweite Gruppe. Strategy hält mit rund 850.000 Bitcoin einen Bestand im Wert von annähernd 65 Milliarden US-Dollar und dominiert das Feld der Bitcoin-Treasuries nach Münzmenge unangefochten. Doch der Maßstab, der SpaceX nach dem Börsengang zur Spitze der diversifizierten Halter trägt, ist ein anderer: die Marktkapitalisierung des Gesamtunternehmens.

Nur ein Randposten oder ein strategisches Signal?

Bei der erwarteten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar nach dem Börsengang macht der Bitcoin-Bestand von SpaceX lediglich etwa 0,1 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Grayscale verortet das Unternehmen deshalb klar in der Kategorie der diversifizierten Halter, nicht neben den dedizierten Bitcoin-Treasury-Firmen. Für Anleger, die Bitcoin-Exposure ohne konzentriertes Krypto-Risiko suchen, entsteht damit ein neues Vehikel. Dass die Position ein Randposten bleibt, ist Absicht, nicht Schwäche.

Trend zu mehr Unternehmens-Bitcoin

Grayscale erwartet, dass mehr diversifizierte Unternehmen Bitcoin als Teil ihrer Kapitalstrategie und zur Absicherung gegen Kaufkraftverlust in die Bilanz aufnehmen werden. SpaceX und Tesla, das ebenfalls über 11.500 Bitcoin hält, gelten dabei als vergleichsweise frühe Unternehmensadopter. Weitere Unternehmen könnten in den kommenden Jahren folgen, so die Einschätzung von Pandl. Ob diese Entwicklung einen breiteren Kategorienwechsel einleitet oder ein Nischenphänomen bleibt, entscheidet sich am tatsächlichen Verhalten institutioneller Nachahmer.

SpaceX plant den Börsengang für Anfang Juni, Reuters berichtet von einem möglichen Listing am 12. Juni an der NASDAQ. Kurz nach dem Handelsdebüt dürfte sich zeigen, ob die Bitcoin-Position den Markt als strategisches Nebenmotiv wahrnimmt oder konsequent ignoriert.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquelle: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

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