27.10.2026 10:02:43

SSPA verstärkt sich im Blockchain-Bereich

Die beiden Gründer von TVL Capital: Andrew Peel und Penny Tunbridge. (Bilder: zVg)

Die Swiss Structured Products Association (SSPA) nimmt mit TVL Capital einen auf Tokenisierung spezialisierten Anbieter auf. Das Zuger Unternehmen entwickelt eine Infrastruktur, mit der Banken bestehende Strukturierte Produkte auf die Blockchain bringen können. Der Verband zählt damit neu 58 Mitglieder.

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