12.11.2025 11:03:29

Staatsanleihen unter Druck: Ist Bitcoin die Lösung?

Das Fundament der Staatsanleihen zeigt Bruchlinien, die konservative 60/40-Portfolios ins Wanken bringen. In dieser Situation gewinnt Bitcoin als diversifizierender Baustein deutlich an Schubkraft. Selbst kleine Krypto-Allokationen können die Rendite/Risiko-Paramenter eines Portfolios spürbar verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1637
0,0045
0,39
Japanischer Yen
179,49
0,1300
0,07
Britische Pfund
0,8823
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9228
-0,0022
-0,23
Hongkong-Dollar
9,0425
0,0345
0,38
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen