|
12.11.2025 11:03:29
Staatsanleihen unter Druck: Ist Bitcoin die Lösung?
Das Fundament der Staatsanleihen zeigt Bruchlinien, die konservative 60/40-Portfolios ins Wanken bringen. In dieser Situation gewinnt Bitcoin als diversifizierender Baustein deutlich an Schubkraft. Selbst kleine Krypto-Allokationen können die Rendite/Risiko-Paramenter eines Portfolios spürbar verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1637
|
0,0045
|
|
0,39
|Japanischer Yen
|
179,49
|
0,1300
|
|
0,07
|Britische Pfund
|
0,8823
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9228
|
-0,0022
|
|
-0,23
|Hongkong-Dollar
|
9,0425
|
0,0345
|
|
0,38
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.