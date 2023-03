Stacks Kurs Prognose: Darum ist STX der beste Top 100 Coin – Momentum zurück

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zuletzt musste Stacks nach einer fulminanten Kursentwicklung in den vergangenen Wochen erste Gewinnmitnahmen erleiden. Während der Kurs noch Ende Februar über 1 $ notierte, kehrte man zwischendurch deutlich unter 0,60 $ zurück – eine Korrektur von über 40 %. Doch mit einer relativen Stärke des gesamten Kryptomarkts, der sich aktuell wieder mehr von der Assetklasse Aktien entkoppelt, kann auch Stacks an Momentum gewinnen. Nun katapultierten die Bullen den STX Coin in den letzten 24 Stunden um rund 28,5 % nach oben. Damit führt Stacks die Top 100 des digitalen Währungsmarkts an. Eindrucksvoll stellen Kryptos unter Beweis, dass man in 2023 mit ihnen rechnen muss. Doch welche Chancen offenbart eine Stacks Kurs Prognose?

Neuer Move-2-Earn-Coin – diese Kryptowährung könnte bald explodieren

Stacks bei 1,17 $: STX pumpt – bullisches Momentum dank Bitcoin

In den letzten 24 Stunden wurde Stacks zwischen 0,89 und 1,17 $ gehandelt. Damit beträgt das Kursplus aktuell rund 30 %. Erst vor wenigen Minuten markierte der STX Coin ein neues Tageshoch. Sollte sich der Kurs nun über dem Support von 1,08-1,10 $ stabilisieren, dürfte auch ein Angriff auf die 1,30 $ zeitnah folgen. Entscheidend war für Stacks in den vergangenen Wochen die Entwicklung beim Bitcoin. Denn als Layer-2 ist Stacks vom Erfolg des Bitcoins abhängig. Da Bitcoin weiter pumpt und aktuell ebenfalls rund 7 % im Plus bei 26.700 $ gehandelt wird, kommt dies auch Stacks zugute. Das Handelsvolumen stieg um rund 50 % und unterstützt die Nachhaltigkeit dieses Kursanstiegs.

Bitcoin Ordinals als Anstoß für Stacks-Rallye

In der Welt der Kryptowährungen haben Bitcoin und NFTs in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die Verwendung von Bitcoin-Ordinals wurde in 2023 zu einem wesentlichen Element des Bitcoin-Netzwerks.

Die jüngste Outperformance von Bitcoin gegenüber dem breiten Markt könnte zum Teil auf die erfolgreiche Verwendung von Bitcoin-Ordinals zurückzuführen sein. Obwohl es kontroverse Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von Bitcoin-Ordinals im Bitcoin-Netzwerk gibt, scheint ihre Verwendung zumindest vorerst nicht verschwinden zu wollen. Solange der Blockspace ausreichend günstig ist, kann dieser eben auch abweichend genutzt werden – ganz gleich, ob dies gefällt.

Die Verwendung von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain hat die Nachfrage nach dem Blockspace erhöht, was zu höheren Transaktionsgebühren führte. Dies ist für die Miner vorteilhaft, die sich an der Validierung des Netzwerks beteiligen möchten und somit eine weitere Einnahmequelle erlangen Dies kann wiederum zu einer höheren Sicherheit und einer höheren Akzeptanz von Bitcoin NFTs führen.

Der Mitgründer von Stacks, Muneeb Ali, zeigte sich zuletzt optimistisch, dass die Verwendung von Bitcoin-Ordinals zu einer stärkeren Aktivität von Entwicklern im Bitcoin-Ökosystem führen wird. Dies soll Wachstum bei Layer-2 für Bitcoin antreiben.

„Still early“ – Stacks als Start einer neuen Bitcoin-Ära?

Dennoch sehen erste Krypto-Experten ein Investment in Stacks immer noch als Chance. Denn zweifelsfrei pumpte STX um rund 275 % in den letzten 30 Tagen. Wenn man jedoch an Layer-2 bei Ethereum denkt und das frühzeitige Entwicklungsstadium berücksichtigt, bei welchem weiterführende Anwendungen beim Bitcoin gebaut werden, könnte mit einer aktuellen Market Cap von rund 1,5 Milliarden $ mittelfristig noch viel Luft nach oben sein. Entscheidend wird jedoch sein, ob langfristig das Bitcoin-Netzwerk wirklich zu einem diversifizierten Ökosystem heranwächst oder ein eher konzentrierter Ansatz ersichtlich wird – das dürfte Ergebnis eines Meinungsbildungsprozesses in der Krypto-Community sein, der nicht erst durch die Bitcoin Ordinals angestoßen wurde.

We are Entering a New Era – The Build On Bitcoin Era.



If Bitcoin is Digital Gold – Then @Stacks is The Shovel.



This is a massive opportunity to be early.



Stacks Bitcoin L2 Scaling Solutions.



Here is all you need to know.



Let’s dive in. ↓ pic.twitter.com/fQTwUzFr1O — nnova.eth (@NNovaDefi) March 10, 2023

Skalierung findet heutzutage bei Bitcoin vornehmlich über das Lightning-Netzwerk für den Zahlungsverkehr statt. Darüber hinaus ist Stacks die wohl bekannteste Layer-2. Investoren können nebst BTC als Basis-Investment jedoch nur in Stacks investieren, da Lightning eben nicht über einen eigenen Token verfügt.

From an allocator perspective, $STX appeals to long term investors like $BTC holders and venture funds and the narrative is also easy enough to understand for retail players



Since lightning doesn't have a token, it becomes the Schelling point for flows betting on halving + BTC… https://t.co/Uejqfzhxgc — Andrew Kang (@Rewkang) February 27, 2023

Das Bitcoin Lightning Netzwerk ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die auf der Bitcoin-Blockchain aufbaut und es Benutzern ermöglicht, schnelle, günstige und skalierbare Transaktionen durchzuführen. Dabei werden Mikrokanäle zwischen Benutzern verwendet, die Transaktionen außerhalb der Bitcoin-Blockchain durchführen, was zu schnelleren und kostengünstigeren Transaktionen führt.

Vielversprechende Weiterentwicklung gibt es ebenfalls. Erst in wenigen Tagen wird man das Stacks 2.1 Upgrade implementieren.

Stacks 2.1 upgrade will activate at Bitcoin block 781,551: T-minus 3 days!



If you run a miner or full-node, you should upgrade before the activation.



Counting down Bitcoin blocks now! — muneeb.btc (@muneeb) March 17, 2023

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.