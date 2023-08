Staking und Burning-Funktion lassen neuen XRP20 Coin explodieren während XRP immer weiter fällt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der XRP-Preis seit seinem Anstieg immer weiter fällt, wenden sich immer mehr Käufer dem neuen Staking-Coin XRP20 zu. Das zeigt sich unter anderem daran, dass das Vorverkaufsziel von Einer Million US-Dollar soeben überschritten wurde. Steigt XRP20 um das 220-fache?

XRP20 ist in keiner Weise mit Ripple Labs oder XRP verbunden. Es richtet sich jedoch an die große und treue Anhängerschaft des ursprünglichen XRP-Coins, die XRP-Army und diejenigen, die zukünftig noch konvertiert werden.

XRP20 ist nicht nur ein weiterer Coin, der auf den Trend der „2.0-Coins“ aufspringt – XRP20 bietet viel mehr als nur einen anderen Namen. XRP20 wird dem XRP-Space einen völlig neuen Nutzen bringen, indem es ein von Grund auf neu konzipiertes Staking einführt, um Token-Inhaber zu belohnen.

Aufgrund der Markenstärke von XRP stößt der XRP20-Coin in der breiteren Krypto-Community auf wachsendes Interesse, da er die Möglichkeit eines passiven Einkommens durch Staking und eine Kapitalwertsteigerung bietet, die dem ursprünglichen XRP entsprechen oder ihn sogar übertreffen könnte.

Von seinem historischen Tiefstpreis von 0,002802 Dollar bis zum aktuellen Preis von 0,61 Dollar hat XRP um 21.792 % oder etwa 220x zugelegt. XRP20 kann jetzt zu einem Bruchteil des Einführungspreises von XRP gekauft werden, weshalb ähnliche Gewinne möglich wären.

Der aktuelle Aufwärtstrend könnte sich auch aus dem Teilsieg ergeben, den Ripple Labs, die XRP Herausgeber, in dem von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC angestrengten Verfahren errungen haben.

Die Feststellung des Richters, dass es sich beim Verkauf an Kleinanleger nicht um ein Wertpapier handelte, bedeutet, dass es ein neues Hoch für den Preis geben könnte, das das bisherige Allzeithoch von 3,84 Dollar übertreffen könnte.

Einige XRP-Kursanalysten sagen jedoch voraus, dass XRP alle seit dem Gerichtsurteil erzielten Gewinne wieder aufgeben könnte. Ein Experte sagt voraus, dass der XRP-Kurs auf 0,45 Dollar fallen könnte. Davon könnte XRP20 profitieren und umso stärker ansteigen.

Steigt XRP20 um das 6.629-fache?

Berücksichtigt man die oben genannten Kursmetriken, beträgt die Rendite vom Allzeittief des XRP-Coins bis zu seinem Allzeithoch 136.944 % oder das 1.370-Fache.

Wenn Sie also nicht zu den Insidern bei Ripple gehören, die XRP-Token zu einem supergünstigen Preis erwerben konnten, oder wenn Sie nicht zum Allzeittief eingestiegen sind, könnte XRP20 eine Möglichkeit sein, von einem möglicherweise gigantischen Preisanstieg zu profitieren.

XRP20 hat in seinem Vorverkauf eine Mindestsumme von 1.850.000 Dollar und ein Hard Cap-Maximalziel von 3.680.000 $ festgelegt. Wenn XRP20 von seinem Vorverkaufspreis auf den aktuellen XRP-Preis ansteigen würde, würde dies eine Rendite von 662.943 % oder einen 6.629-fachen Gewinn bedeuten.

Auch wenn XRP20 nur einen Bruchteil dieses Preisziels erreicht, könnten Käufer immer noch Renditen erzielen, die einen 10- oder 100-fachen Gewinn geradezu lächerlich erscheinen lassen.

Da der Presale bereits die Hälfte des Soft Cap-Ziels erreicht hat, wird die zweite Hälfte der Soft-Cap wahrscheinlich umso schneller erreicht werden, da viele Interessenten zu Begin erst den Presale beobachten, bevor sie entscheiden, ob sie einsteigen. Wer hier also nichts verpassen und auf dem Laufenden bleiben will, sollte dem X-Account (früher Twitter) folgen und der Telegram-Gruppe beitreten.

XRP20 ist ein deflationärer Coin, wodurch der Preis steigen könnte

Obwohl XRP20 eine ähnliche Tokenomics wie der ursprüngliche XRP aufweist, bieten signifikante Unterschiede zusätzliche Vorteile für potenzielle Käufer. Zusätzlich zum Staking ist XRP20 deflationär, weil er einen 0,1 % Burn-Mechanismus für Transaktionen hat. Jedes Mal, wenn ein Token gekauft oder verkauft wird, werden 0,1 % der Transaktionssumme geburnt. Dieser Abwärtsdruck auf das zirkulierende Angebot macht XRP20 im Laufe der Zeit knapper und könnte sich bullisch auf den Kurs auswirken.

Durch das Burning werden im Laufe der Zeit auch 10 % des gesamten Token-Angebots aus dem zirkulierenden Token-Angebot entfernt. 40 % der Token werden im öffentlichen Presale angeboten. Die Liquidität an dezentralen Kryptobörsen (DEX) wird durch die Zuteilung von 10 % des gesamten Tokenangebots sichergestellt, was einen hohen Liquidity-Pool bedeutet.

Jetzt mehr über XRP20 erfahren.

Suchbegriff „XRP20“ übertrifft „XRP“ in der Kategorie Finanzen in den Google Trends

Zweifelsohne hat der XRP-Gerichtsfall das Interesse an dem Coin wieder erhöht, auch wenn der Preis vom jüngsten Höchststand von 0,83 Dollar wieder zurückgeht. Noch bemerkenswerter ist jedoch die Fähigkeit von XRP20, auf dieser Welle des Interesses zu surfen, wie die Suchbegriffsdaten in den Google Trends zeigen.

Vergleicht man die Suchbegriffe „XRP“ und „XRP20“ in den letzten 24 Stunden in den Vereinigten Staaten für die Kategorie „Finanzen“, so gewinnt XRP20 nicht nur bei vielen Gelegenheiten, sondern es wird auch vorhergesagt, dass er in den kommenden Tagen besser abschneiden wird als XRP, wie die folgende Grafik zeigt.

XRP hat eine große Anhängerschaft in Asien. Ein Blick auf die Suchdaten für Südkorea zeigt, dass XRP20 in den letzten sieben Tagen gleichauf mit XRP ist, wie die folgende Grafik zeigt.

Die Trenddaten erklären, warum in den Krypto-Medien optimistische Preisvorhersagen gemacht werden. Laut einem Krypto-Experten auf Techopedia wird der XRP-Preis, der derzeit bei 0,61 US-Dollar liegt, auf bis zu 9 US-Dollar steigen. Ein Preis von 9 US-Dollar würde eine Kapitalrendite von 1.167 % bedeuten.

In der Zwischenzeit sagen eine Reihe von Top-Krypto-Websites, wie Beincrypto und Cryptopotato, ebenfalls erhebliche Gewinne für XRP20 voraus.

XRP20 ist im Gegensatz zu XRP von Ripple vollständig dezentralisiert

Als Ethereum-Token hat XRP20 gegenüber XRP den Vorteil, vollständig dezentralisiert zu sein. Eine häufige Kritik bei XRP ist die zentralisierte Kontrolle, die Ripple Labs über die Ausgabe der Coins durch das von ihm verwaltete Treuhandkonto ausübt. Nachfolgend gibt es einen Überblick über die Ausgabe von XRP-Token aus dem Treuhandkonto in den letzten drei Monaten:

Als Ethereum-kompatibler ERC20-Token bietet XRP20 alle Vorteile einer vollständigen Dezentralisierung und der Erweiterbarkeit von Smart Contracts, die Ethereum zur führenden unternehmenstauglichen Blockchain der Kryptoindustrie gemacht haben.

Wo und wie man XRP20 kaufen kann

XRP20 kann direkt auf der XRP20-Website gekauft werden, indem man seine Wallet verbindet. Als Zahlungsmittel werden ETH und USDT akzeptiert. Wie auf der Website nochmal deutlich wird, hat XRP20 keine Verbindung zu XRP, könnte aber dennoch eine gute Gelegenheit für potenzielle Käufer bieten und ähnliche Gewinne wie XRP in der Vergangenheit einbringe.

Jetzt XRP20 im Presale kaufen.









