Starker Kursanstieg: Bitcoin überspringt zeitweise die Marke von 74.000 Dollar - Coinbase-Aktie mit Kurssprung

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Die Kryptowährung zeigt sich angesichts der Marktlage bemerkenswert stabil.

Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung am späten Abend zeitweise über die Marke von 74.000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit einem Monat. Zuletzt kam der Bitcoin mit 73.857 Dollar etwas zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Vortag.

Das ist aus Sicht von Timo Emden, Analyst bei Emden Research, angesichts des andauernden Nahostkonflikts eine bemerkenswerte Stabilität. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten. Doch der Preisanstieg dürfe nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen, mahnte er.

Für Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump . "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen. Seitdem haben Sorgen um die Lage im Iran und die Zollpolitik der USA für Verunsicherung gesorgt. Allerdings zeigte sich der Bitcoin an den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil.

Krypto-Aktien gefragt

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen legen im NADSAQ-Handel deutlich zu, nachdem sich der Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten etwas erholt hat. So verbuchen die Papiere von Coinbase ein Kursplus von 15,10 Prozent auf 209,89 US-Dollar.

Die aktuelle Kurserholung deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung wieder aufhellt. Anleger scheinen bereit, nach der jüngsten Korrektur wieder in volatile Vermögenswerte zu investieren.

Breite Erholung im Krypto-Segment

Neben Coinbase profitierten auch weitere Aktien mit Kryptowährungsbezug von der verbesserten Stimmung. Das Handelsgeschehen zeigt eine breite Aufwärtsbewegung im gesamten Sektor, was auf eine Stabilisierung des Vertrauens der Investoren hindeutet.

Die weitere Entwicklung dürfte davon abhängen, ob sich die geopolitische Lage entspannt und der Bitcoin seine Erholung fortsetzen kann. Analysten beobachten das Marktgeschehen aufmerksam.

