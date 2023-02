Steht dieser Coin kurz davor, um 1.600 % anzusteigen? Diese Anzeichen deuten darauf hin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeiten, in denen der Gürtel wieder enger geschnallt werden musste, scheinen für Krypto-Anleger vorbei zu sein. Derzeit deutet alles darauf hin, dass die nächsten fetten Jahre bevorstehen. Einige Coins aus den Top 100 haben in diesem Jahr schon Anstiege von mehreren hundert Prozentpunkten hingelegt. Doch wer glaubt, dass damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist, der könnte sich täuschen. Während man beim Bitcoin wahrscheinlich in diesem Jahr noch die 30.000 Dollar Marke zurückerobern wird und auch zahlreiche weitere Top-Kryptowährungen noch stark ansteigen können, bringt das Bienenjahr 2023 auch wieder vielversprechende ICOs mit sich. Zu den Coins, mit dem größten Potenzial, kann man hier eindeutig den C+Charge zählen.

Was ist C+Charge?

Bei C+Charge nimmt man sich einem Problem an, das bereits da ist und von Jahr zu Jahr größer wird. Die Zahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt jedes Jahr weiter an und das wird sie auch noch in Zukunft, um die Klimaziele zu erreichen und den Verbrennermotoren den Kampf anzusagen. Allerdings kommt die Lade-Infrastruktur nicht im gleichen Ausmaß voran. Hier setzt C+Charge an und neben dem Ausbau des Ladenetzes möchte man mit C+Charge auch die Zahlung an den bestehenden Ladesäulen vereinheitlichen.

Warum C+Charge?

Von manchen Dingen weiß man erst, dass man sie braucht, nachdem man davon gehört hat. Bisher war es selbstverständlich, dass die Emissionsgutschriften, die für das Betreiben eines Elektrofahrzeuges ausgestellt werden, bei den Autoherstellern landen. Für Tesla war das in den letzten Jahren die größte Einnahmequelle und hat das Unternehmen in die schwarzen Zahlen gebracht, lange bevor der Autoverkauf alleine rentabel gewesen wäre. Damit ist klar, dass es sich beim Emissionshandel um ein Multi-Milliarden-Geschäft handelt. In den nächsten Jahren wird dieser Markt noch stark ansteigen, da der Emissionshandel einer der größten Hebel im Kampf gegen den Klimawandel ist.

Mit C+Charge wird durch Einsatz der Blockchain-Technologie die Möglichkeit geschaffen, dass die Emissionsgutschriften in Zukunft bei den Fahrzeugbesitzern selbst landen. Diese könnten daraus bares Geld machen und so einen Teil ihrer Kosten für die Ladung des Akkus wieder zurückbekommen. Damit dürfte klar sein, dass C+Charge sich nach dem Launch schnell großer Beliebtheit erfreuen wird, was sich auch positiv auf den CCHG-Kurs auswirken wird.

Keine unnötigen Wege mehr

Die App, die mit C+Charge einhergeht, zeigt in Echtzeit Informationen zu den Ladestationen der jeweiligen Partner an. Besitzer eines E-Autos können ein Lied davon singen, wie nervig es ist, wenn man eine Ladestation anfährt und diese defekt ist. Fahrer erhaltn sofort genaue Informationen zur Verfügbarkeit der Säulen, deren Status und voraussichtlichen Wartezeiten. So lassen sich nicht nur Reisen besser planen,

Erste Vorverkaufsphase erfolgreich abgeschlossen

Die erste Stufe des CCHG-Presales wurde bereits äußerst erfolgreich abgeschlossen. Hier sind mehr als 800.000 USD zusammengekommen, um das Projekt zu finanzieren. Die weiteren Phasen des Presales dauern je eine Woche. Mit jeder neuen Stufe wird auch der Preis des CCHG-Tokens immer weiter erhöht, bis dieser Ende März 2023 an den ersten Kryptobörsen gelistet wird. Durch die regelmäßige Preiserhöhung haben Investoren, die bereits frühzeitig einsteigen, den großen Vorteil, dass sie bis zum Listing bereits einen hohen Buchgewinn verzeichnen können. Im Anschluss, wenn der Token an den Exchanges frei gehandelt wird, kann dieser Gewinn noch deutlich höher ausfallen. Analysten erwarten hier eine Kursexplosion um bis zu 1.600 %.

Die Gründe dafür sind offensichtlich. C+Charge ist die richtige Lösung zur richtigen Zeit, positioniert sich auf einem Markt, der in den nächsten Jahren noch massiv wachsen wird und erfreut sich bereits im Presale größter Bekanntheit. Wer diese Gelegenheit nicht verpassen will, der sollte schnell sein und noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen. Damit sind erste Buchgewinne schon gesichert, die bereits im zweiten Quartal dieses Jahres noch deutlich höher ausfallen könnten. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass innovative Projekte nach erfolgreichem ICO ihre frühen Investoren mit extrem hohen Renditen belohnen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.