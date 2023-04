Steht dieser Coin kurz davor, um das 8-fache anzusteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist zum Wochenstart hin leicht rückläufig, der Bitcoin fällt immer wieder mal unter die 28.000 Dollar Marke und auch viele weitere Top 20 Coins liegen leicht im Minus. Allerdings handelt es sich hierbei um Jammern auf hohem Niveau, der Gesamtwert aller Coins beläuft sich aktuell auf rund 1,170 Billionen Dollar und zeigt somit immer noch Stärke gegenüber dem Stand noch vor wenigen Wochen. Durch den rasanten Anstieg des Marktes im ersten Quartal kommen nun auch immer wieder neue Projekte mit neuen Coins auf. Einige von ihnen haben das Potenzial, auch wirklich langfristig erfolgreich zu werden und entsprechend im Kurs zu steigen. Vor allem ein Coin sticht aktuell aus der Masse heraus und liefert einen echten Mehrwert, weshalb ein baldiger Anstieg hier sehr wahrscheinlich ist.

DeeLance – Die Plattform für Freelancer und Auftraggeber

DeeLance ist der Name des aufkommenden Projekts und hier entsteht eine neue Plattform, auf der Auftraggeber und Freelancer zusammenfinden sollen. Der Markt ist riesig und vor allem in Zeiten, in denen gutes Personal schwer zu kriegen ist, setzen immer mehr Unternehmen auf Freelancer und verabschieden sich vom klassischen Einstellungsverfahren fixer Mitarbeiter. Damit dürfte das Potenzial von DeeLance in den nächsten Jahren auch noch stark wachsen, auch wenn es jetzt schon enorm ist.

Vorteile von DeeLance

Viele Krypto-Projekte sind innovativ, würden aber am Ende auch ohne die Blockchain genauso gut funktionieren. Das ist bei vielen Projekten der Knackpunkt, ob sie die Technologie überhaupt richtig einsetzen und diese auch maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Bei DeeLance ist das definitiv der Fall. Vergleichbare Plattformen wie Fiverr oder Upwork kommen oft nur mit hohen Gebühren für Kunden aus. Das dezentrale Peer-to-Peer System von DeeLance bringt Auftraggeber und Freelancer direkt zusammen und ermöglicht so besseren Service zu niedrigeren Preisen.

Lizenzen und geistiges Eigentum sind auch immer so ein Thema für Freelancer, beim Erstellen von digitalen Inhalten kommt es hier immer wieder zu Unklarheiten. Mit DeeLance ist damit Schluss, da die Arbeiten als NFTs gehandelt werden können und somit zu jederzeit klar ist, wer im Besitz welcher Rechte ist. Außerdem wird es ein einmaliges Streitbeilegungsverfahren geben, das auch vollkommen transparent auf der Blockchain einsehbar ist, damit man gleich im Vorhinein weiß, mit wem man es zu tun hat.

Durch den Einsatz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel ist die Abwicklung der Zahlung schnell erledigt und das Geld sofort verfügbar. Smart Contracts sorgen dafür, dass Gelder fließen, sobald Vereinbarungen eingehalten wurden und schaffen so einen vollautomatisierten Prozess. Die zugrunde liegende Blockchain-Technologie leistet also einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg von DeeLance und so könnte hier schon bald eine Plattform entstehen, die sich langfristig durchsetzt und den $DLANCE-Preis noch deutlich ansteigen lässt.

Früher Einstieg – Hohes Gewinnpotenzial

Die Tatsache, dass Investoren hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, wenn eine Plattform entsteht, die schon bald führend auf ihrem Gebiet sein könnte, bringt auch hohes Gewinnpotenzial mit sich. Der Vorverkauf der $DLANCE-Token hat erst angefangen und soll das Projekt finanzieren.

Der Vorverkaufspreis wird in mehreren Stufen angehoben, wodurch Investoren noch den zusätzlichen Vorteil genießen, dass bis zum Listing an den Kryptobörsen schon ein hoher Buchgewinn entsteht. Dieser ergibt sich aus der Preisdifferenz des aktuellen Presale-Preises von 0,025 USDT und dem Startpreis an den Kryptbörsen von 0,037 USDT. Das bedeutet einen nominalen Gewinn von fast 50 % bis zum Listing. Nach dem Handelsstart hat der $DLANCE-Token das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen und Investoren, die früh genug eingestiegen sind, noch deutlich höhere Renditen einzubringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

