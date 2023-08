Steigt der BTC20-Preis beim heutigen Listing um das 10-fache? 40 % der Token bereits für Staking gesperrt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

BTC20 ist bereit, bei der heutigen Börsennotierung zu explodieren, nachdem mehr als 40 % des zirkulierenden Angebots in den ersten 17 Stunden nach dem Launch in dem Staking-Contract gesperrt sind. BTC20 wird am heutigen Donnerstag, den 10. August, um 17:00 Uhr an der dezentralen Börse Uniswap (DEX) eingeführt.

Das Staking von BTC20 am Mittwoch war ein großer Erfolg, da sich die Anleger auf die satte jährliche Rendite von über 100 % stürzten. Innerhalb von 15 Minuten nach dem Staking wurden 10 % aller im Umlauf befindlichen Token an den Staking-Smart-Contract gesendet (611.000 $). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden laut den offiziellen Dashboard-Daten von BTC20 bereits 2.525.848 Token gestaket. Je mehr Token im Vorfeld der Börsennotierung von BTC20 gestaket werden, desto geringer ist der Verkaufsdruck, wenn der Token in den Handel kommt, und desto größer sind die Möglichkeiten der Käufer, den Preis in die Höhe zu treiben. Alle gestakten Token sind für mindestens sieben Tage gesperrt.

Der Kurs des BTC20-Tokens könnte bereits am ersten Handelstag um das 10-fache steigen, wenn die Auswirkungen der bullischen Tokenomics zum Tragen kommen. Der führende Youtube-Kryptoanalyst Michael Wrubel mit 310.000 Abonnenten sagt voraus, dass BTC20 das hervorbringen könnte, was er als „die zukünftigen Bitcoin-Millionäre“ bezeichnet.

BTC20-Wale staken ihre Token und sorgen wahrscheinlich auch für Liquidität

Käufer aus dem Presale können ihre Token zu Beginn des Listings heute um 17:00 Uhr einfordern. Da alle Token, die im Vorverkauf nicht verkauft werden, in den Staking-Smart-Contract eingeschlossen sind, muss die Liquidität von den bestehenden BTC20-Inhabern bereitgestellt werden.

Die Inhaber von BTC20-Token können sich entscheiden, einen Teil ihres Besitzes zu staken und einen anderen Teil als Liquiditätsgeber zuzuteilen, wodurch sie von zwei Einkommensströmen profitieren.

Ungenannte Quellen haben verlauten lassen, dass mehrere Wale im Voraus identifiziert wurden, die Liquidität bereitstellen werden. Liquiditätsanbieter verdienen 0,3 % des Wertes jeder Transaktion, proportional zu ihrem Anteil am Pool.

Es ist wahrscheinlich, dass die Wale sowohl als Liquiditätsanbieter als auch als Staker tätig sind. Es gibt zum Beispiel einen Wal, der 155.000 Dollar gestaket hat. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Adresse später als bedeutender Liquiditätsanbieter identifiziert wird.

Diejenigen, die am Staking teilnehmen möchten, können über das Dashboard den genauen Betrag festlegen, den sie einzahlen möchten. Die Dauer, für die Token eingesetzt werden können, ist unbegrenzt. Der Ertrag wird alle 10 Minuten dynamisch generiert, wobei die Belohnungen frühestens sieben Tage nach dem Staking beansprucht werden können.

Es ist nicht notwendig, die Dauer des Einsatzes im Voraus festzulegen. Stattdessen können Sie Ihre Token einfach abheben, wenn Sie das Staking beenden möchten, um Ihre Belohnungen zu erhalten.

Jetzt mehr über BTC20 erfahren.

So fügen Sie dem Handelspaar BTC20/WETH Liquidität hinzu und verdienen 0,3 % pro Transaktion

Das Hinzufügen von Liquidität ist ebenso einfach. Sie müssen dem Handelspaar BTC20/WETH Liquidität zur Verfügung stellen, daher benötigen Sie jede Währung in Ihrer Wallet, bevor Sie sich mit der Uniswap V2-Website verbinden.

Sobald Sie mit Uniswap verbunden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Join a poll/Add V2 liquidity“. Suchen Sie dann nach dem BTC20/WETH-Pool, indem Sie die Adresse des smart Contracts kopieren (die Sie im Abschnitt „Bereitstellung von Liquidität“ auf der BTC20-Website finden – 0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18) und dann in die Suchleiste einfügen.

Nachdem Sie den BTC20/WETH-Pool ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Beitreten“. Geben Sie nun einfach den ETH-Betrag ein, den Sie bereitstellen möchten. Uniswap wandelt diesen automatisch in WETH (Wrapped ETH) um und trägt den entsprechenden BTC20-Gegenwert des Handelspaares ein.

Klicken Sie als nächstes auf „Angebot“, überprüfen Sie, ob alle Details Ihren Erwartungen entsprechen, und klicken Sie schließlich auf „Bestätigen“. Warten Sie auf die Bestätigung der Transaktion, und der Vorgang ist abgeschlossen – Sie sind ein Liquiditätsanbieter für das Handelspaar BTC20/WETH geworden. Sie verdienen 0,3 % an jeder Handelstransaktion im Verhältnis zu Ihrem Anteil am Liquiditätspool.

BTC20: “Bitcoin auf Ethereum” begeistert die Community

BTC20 ist eine aufregende neue Version von Bitcoin, die als ERC-20-Token auf der viel umweltfreundlicheren Ethereum-Blockchain eingeführt wurde. BTC20 ist Bitcoin auf Ethereum.

Der BTC20-Token hat die gleiche Tokenomics und den gleichen Ausgabe-Zeitplan wie der ursprüngliche Bitcoin, dreht aber die Uhr zurück in den April 2011, als der Bitcoin einen viel geringeren Bestand von 6,05 Millionen hatte und kurzzeitig für 1 Dollar gehandelt wurde.

In der Tat verkaufte BTC20 6,05 Millionen seiner Token für je 1 Dollar in einem spektakulärem Presale, der letzte Woche innerhalb weniger Tage ausverkauft war. Die Investoren des Vorverkaufs hatten angesichts der Aussicht auf enorme potenzielle Renditen sehnsüchtig auf den Start des Stakings am Mittwoch gewartet.

Anstatt dass Token an Miner ausgegeben werden, wie es bei Bitcoin der Fall ist, werden neue BTC20-Token an BTC20-Besitzer ausgegeben, die ihre Token in den Staking-Contract des Tokens eintragen.

Dynamic Yield for $BTC20 Staking! #Staking rewards for $BTC20 are governed by a smart contract that will adjust each wallet’s rewards and APY according to its current percentage of the staking pool.



Let's break it down with a staking simulation:



Rewards Per Block… pic.twitter.com/Z0KyAaR2kx — BTC20 (@BTC20Token) August 8, 2023

Die Bitcoin-Ausgaberate war 2011 mit etwa 50 BTC pro Block (wobei jeder Block etwa 10 Minuten dauerte) wesentlich höher als heute mit nur 6,25 BTC pro Block.

Verringertes Angebot und aufgestaute Nachfrage bilden die Grundlage für einen explosiven DEX-Start

Die derzeitige Einzahlung von fast 2,4 Millionen BTC20-Token in den Staking-Contract des Tokens entspricht mehr als 40 % des aktuellen Gesamtangebots des Tokens. Die Inhaber, die ihre BTC20-Token in den Staking-Contract eingezahlt haben, haben dies getan, weil sie die beeindruckende potenzielle Rendite des Tokens akkumulieren wollen und nicht die Absicht haben, in nächster Zeit zu verkaufen.

Das bedeutet, dass das Angebot an nicht gesperrten BTC20-Token, die bei der DEX-Einführung verkauft werden könnten, erheblich reduziert ist. Die meisten wissen, was passiert, wenn das Angebot begrenzt ist – die Preise steigen. Der Erfolg des BTC20-Stakings hat die Voraussetzungen für einen explosiven DEX-Start geschaffen.

Der Vorverkauf von BTC20 war in weniger als zwei Wochen ausverkauft, und der Hype hat in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das deutet darauf hin, dass viele Anleger, die gerne am Presale teilgenommen hätten, um sich BTC20 für 1 Dollar zu sichern, die Gelegenheit verpasst haben.

Angenommen, sie finden den Token immer noch attraktiv, werden viele wahrscheinlich bereit sein, einen Aufpreis zu zahlen, um BTC20 zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die starke Nachfrage in Kombination mit dem knappen Angebot zu einer starken positiven Preisentwicklung bei der Einführung von BTC20 DEX führen kann.

Claiming goes live TODAY



You will be able to claim your $BTC20 #Tokens directly from our website TODAY at 3pm UTC .



A friendly reminder: We recommend keeping around 0.015 $ETH on hand to cover the gas fees during the #Claiming process. pic.twitter.com/IrEu09gUkT — BTC20 (@BTC20Token) August 10, 2023

BTC20-Kurs kann sich dank seines starken DeFi-Designs verzehnfachen

BTC20 könnte am Donnerstag einen explosiven Start in den Handel erleben. Aber im Gegensatz zu den meisten neu eingeführten Token hat BTC20 ein solides langfristiges Wertversprechen, das ihm helfen könnte, seinen Kurs mit der Zeit zu verzehnfachen oder mehr.

Wie bereits erwähnt, bietet der Token eine überzeugende passive Einkommensmöglichkeit durch Staking, von denen die Anleger bereits jetzt profitieren. Die dreistelligen Renditen, die BTC20-Staker erzielen können, haben sich bereits herumgesprochen, was die Nachfrage wahrscheinlich noch steigern wird, da Investoren im Bereich dezentraler Finanzen (DeFi) Token-Bestände anhäufen, um sie in den Staking-Contract einzubringen.

Auch die DeFi-Marktteilnehmer werden die Gelegenheit zur Bereitstellung von Liquidität nutzen wollen. Zu den weiteren starken Verkaufsargumenten für BTC20 gehört die Tatsache, dass der Token auf dem Ethereum-Netzwerk ausgegeben wird, der ältesten und sichersten aller bestehenden Smart-Contract-fähigen Blockchains und der Heimat des am weitesten entwickelten und liquidesten DeFi-Ökosystems.

BTC20 könnte schon bald in die große Vielfalt der bestehenden DeFi-Anwendungen integriert werden, was seinen langfristigen Wert erheblich steigern könnte.

Jetzt BTC20-Website besuchen.

“Bitcoin auf Ethereum”: Block-Rewards ohne Mining – die umweltfreundliche Variante

Die Ethereum-Blockchain ist eine der umweltfreundlichsten Blockchains, da sie vor fast 12 Monaten von Proof of Work auf einen Proof of Stake-Konsensmechanismus umgestellt wurde. Im Vergleich dazu unterstützt Bitcoin die Bereitstellung und Ausführung von Smart Contracts nicht und wird als sehr energieintensiv kritisiert.

Die Bitcoin Tokenomics-Struktur ist weithin bekannt und geschätzt – ein weiteres starkes Verkaufsargument für BTC20 als Token, das die Mining-Belohnungen von Bitcoin nachahmt, ohne dass Kapital in den Aufbau von Hash-Power investiert werden muss.

BTC20 könnte auch für diejenigen interessant sein, die es verpasst haben, in den ersten Tagen in Bitcoin zu investieren, und die nach einer zweiten Chance suchen, frühzeitig in Bitcoin einzusteigen.

Alles in allem hat BTC20 das Zeug dazu, bei einem anfänglichen Vorverkaufspreis von 1 US-Dollar pro Token und einer Marktkapitalisierung von 6,05 Millionen US-Dollar nachhaltige Kapital- und Einkommenserträge zu erzielen. Eine 10-fache Wertsteigerung, die BTC20 auf eine Marktkapitalisierung von knapp über 60 Millionen Dollar katapultieren würde, könnte sich als konservative Prognose erweisen.

Achtung: Hüten Sie sich vor gefälschten Accounts auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen, die sich als das Team ausgeben – die Admins werden Sie nicht zuerst anschreiben oder nach Ihrer Seed-Phrase fragen. Direktnachrichten, in denen Investoren aufgefordert werden, „ihre Wallet zu validieren“, sind Betrug.

Jetzt BTC20-Website für weitere Informationen besuchen.



