Steigt dieser Coin bereits in wenigen Wochen um das 15-fache an?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem die letzte Woche nach einem holprigen Start am Ende doch noch gut ausgegangen ist, sucht der Kryptomarkt am heutigen Montag noch seine Richtung. Das dürfte unter anderem an dem Feiertag in den USA liegen. Die US-Börsen bleiben heute geschlossen und die Kursrallyes in diesem Jahr waren bei den digitalen Währungen bisher größtenteils von den Amerikanern angetrieben. Mehr Bewegung können Anleger also wahrscheinlich erst ab morgen wieder am Kryptomarkt erwarten. Nur bei einem Coin hören Investoren nicht auf zu kaufen. Wird dieser schon bald um das 15-fache ansteigen?

Braut sich hier die nächste Kursexplosion am Kryptomarkt zusammen? Sei dabei und sichere dir deine CCHG-Token noch zum günstigen Vorverkaufspreis.

Während am gesamten Kryptomarkt heute noch eher leichte Zurückhaltung herrscht, scheint C+Charge mit dem CCHG-Token hier eine der wenigen Ausnahmen zu sein. Der CCHG-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und hier dürfte in wenigen Augenblicken bereits die 1,3 Millionen Dollar Marke überschritten werden. Doch was hat es mit dem neuen Coin auf sich, dass er in immer mehr Krypto-Portfolios auftaucht?

Wachstumsmarkt Elektromobilität

C+Charge positioniert sich auf einem Markt, der die nächsten Jahre – wahrscheinlich auch Jahrzehnte – von Wachstum geprägt sein dürfte. Die Rede ist vom riesigen Markt rund um die Elektromobilität. Die Klimaziele sind beschlossen und ein wesentlicher Bestandteil, um diese zu erreichen, ist das mittelfristige Verbannen von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren. Die Alternative, auf die bisher am meisten gesetzt wird, sind Stromer. Doch hier kommt man mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht hinterher und dann haben unterschiedliche Betreiber von Ladesäulen auch noch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, sehr zum Ärger der Fahrer.

Investiere in eine nachhaltige Zukunft und den Wachstumsmarkt rund um die Elektromobilität mit dem CCHG in deinem Portfolio.

C+Charge könnte das Ladesäulen-Chaos beseitigen

C+Charge könnte mit den unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten schon bald Schluss machen. Hier zielt man darauf ab, diese an bestehenden Ladestationen zu vereinheitlichen. Mit der C+Charge App sollen Fahrer schon bald bequem für jede Ladung bezahlen können. Außerdem soll die App Livedaten anzeigen und darüber informieren, wenn es Probleme an einer E-Tankstelle gibt, damit diese gar nicht erst umsonst angefahren wird. Auch die errechnete Wartezeit wird anhand der Echtzeitdaten in der App angezeigt, wodurch nicht nur das Reisen schon bald wesentlich leichter für Besitzer von Elektrofahrzeugen werden könnte, sondern auch das Laden im Alltag.

Geld zurück für jede Ladung?

Neben all den bereits genannten Vorteilen dürfte der Größte wohl sein, dass durch den Einsatz der Blockchain-Technologie und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon die Möglichkeit besteht, den Fahrern für jede Ladung, die sie mit dem CCHG-Token bezahlen, GNT-Token zukommen zu lassen. Diese stellen Emissionsgutschriften dar und können im Anschluss frei gehandelt werden. Der Emissionshandel ist einer der größten Hebel in Sachen Klimaschutz. Bisher verdienen die Hersteller von Elektrofahrzeugen damit Unsummen. Dieses Geld könnte durch C+Charge schon bald bei den Fahrern selbst landen und nicht mehr bei den Konzernen.

Starker Vorverkauf deutet auf Kursexplosion nach dem Launch hin

Wenn ein Krypto-Projekt innovativ ist und einen realen Nutzen bringt, sind das bereits die besten Voraussetzungen, um den Kurs des jeweiligen Coins stark ansteigen zu lassen. Allerdings müssen dann auch noch genug Menschen davon erfahren, um auf eine hohe Marktkapitalisierung zu kommen. Genau das ist bei C+Charge der Fall. Die Tatsache, dass hier im Vorverkauf während dem Verfassen dieses Artikels wahrscheinlich schon die 1,3 Millionen Dollar Grenze überschritten wurde, macht deutlich, dass sich Investoren um den Coin reißen.

Sei bei der nächsten möglichen Kursrallye dabei und hol dir den CCHG noch im Presale ins Portfolio.

Wer früh genug einsteigt, hat außerdem den Vorteil, dass er von mehreren Preiserhöhungen, die im Vorverkauf geplant sind, profitiert. In wöchentlichen Abständen wird der Preis für einen CCHG angehoben, wodurch der nominale Gewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen umso höher ausfällt, je früher man einsteigt. Der CCHG soll bereits im März 2023 an den Exchanges frei gehandelt werden können. Hier kann sich der Kurs dann in beide Richtungen ändern und derzeit deutet alles darauf hin, dass es dann zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Hier gibt es den CCHG-Token noch vor der Preiserhöhung im Presale.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.