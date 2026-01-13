Stellar: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Wertentwicklung im Fokus 13.01.2026 19:43:13

So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verlieren können.

Stellar wurde am 12.01.2025 zu einem Wert von 0,4226 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 236,66 Stellar in seinem Depot. Da sich der Wert von Stellar am 12.01.2026 auf 0,2193 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,89 USD wert. Das entspricht einem Minus von 48,11 Prozent.

Am 31.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2006 USD. Am 17.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

