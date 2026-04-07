|Lukratives XLM-Investment?
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07.04.2026 19:43:12
Stellar: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Stellar war am 06.04.2025 0,2262 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 442,05 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 06.04.2026 auf 0,1557 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,83 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 31,17 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD..
Redaktion finanzen.net
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