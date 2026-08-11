Investment im Blick 11.08.2026 19:43:13

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Stellar verlieren können.

Stellar wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,4445 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 224,99 XLM. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,30 USD, da Stellar am 10.08.2026 0,1613 USD wert war. Damit wäre das Investment um 63,70 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,4530 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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