Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Stellar investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.03.2025 kostete Stellar 0,2635 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 379,48 Stellar im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,97 USD, da sich der Wert von Stellar am 16.03.2026 auf 0,1765 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,03 Prozent verringert.

Bei 0,1470 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net