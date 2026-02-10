|Krypto-Performance im Fokus
Stellar: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten
Stellar wurde am 09.02.2023 zu einem Wert von 0,085472 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XLM investiert hat, hat nun 11 699,75 Stellar im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 09.02.2026 auf 0,1597 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 868,22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 86,82 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.
