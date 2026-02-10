Krypto-Performance im Fokus 10.02.2026 19:43:13

Stellar: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

Stellar: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

So viel hätten Anleger mit einer frühen Stellar-Investition verdienen können.

Stellar wurde am 09.02.2023 zu einem Wert von 0,085472 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XLM investiert hat, hat nun 11 699,75 Stellar im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 09.02.2026 auf 0,1597 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 868,22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 86,82 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1851
-0,0019
-0,16
Japanischer Yen
181,8575
0,5675
0,31
Britische Pfund
0,8715
0,0002
0,02
Schweizer Franken
0,9143
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
9,2634
-0,0111
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen