Stellar: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Am 22.12.2022 lag der Kurs von Stellar bei 0,075731 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 13 204,62 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2204 USD), wäre das Investment nun 2 909,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 190,99 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 18.12.2025 bei 0,2071 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

