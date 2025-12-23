|XLM-Performance im Blick
|
23.12.2025 19:43:13
Stellar: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 22.12.2022 lag der Kurs von Stellar bei 0,075731 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 13 204,62 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2204 USD), wäre das Investment nun 2 909,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 190,99 Prozent erhöht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 18.12.2025 bei 0,2071 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,179
|
0,0028
|
|
0,24
|Japanischer Yen
|
184,209
|
-0,4310
|
|
-0,23
|Britische Pfund
|
0,8736
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,929
|
-0,0024
|
|
-0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,1696
|
0,0196
|
|
0,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.