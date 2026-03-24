Wertentwicklung im Blick 24.03.2026 19:43:13

Stellar: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Stellar: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stellar-Investment gewesen.

Am 23.03.2023 wurde Stellar bei 0,092547 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10 805,31 XLM im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 23.03.2026 auf 0,1663 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 797,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,72 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von XLM liegt derzeit bei 0,1470 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

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