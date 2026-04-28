|Lohnendes XLM-Investment?
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28.04.2026 19:43:13
Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 27.04.2025 wurde Stellar bei 0,2845 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 351,53 XLM-Coins Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1660 USD), wäre die Investition nun 58,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,66 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
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