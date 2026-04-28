Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Stellar verlieren können.

Am 27.04.2025 wurde Stellar bei 0,2845 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 351,53 XLM-Coins Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1660 USD), wäre die Investition nun 58,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,66 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net