Lohnendes XLM-Investment? 28.04.2026 19:43:13

Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Stellar verlieren können.

Am 27.04.2025 wurde Stellar bei 0,2845 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 351,53 XLM-Coins Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1660 USD), wäre die Investition nun 58,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,66 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1688
-0,0025
-0,21
Japanischer Yen
187,27
0,4100
0,22
Britische Pfund
0,8665
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,9238
-0,0006
-0,07
Hongkong-Dollar
9,1591
-0,0188
-0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen