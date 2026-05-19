Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verlieren können.

Stellar wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2924 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 341,95 Stellar. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,31 USD, da Stellar am 18.05.2026 0,1471 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,69 Prozent.

Am 19.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1456 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net