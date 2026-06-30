Wertzuwachs oder -verlust? 30.06.2026 19:43:15

Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Stellar Investoren gebracht.

Stellar wurde am 29.06.2025 zu einem Wert von 0,2404 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 416,00 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Stellar wären gestern 72,65 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1746 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,35 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Am 17.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

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