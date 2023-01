STEPN ist Geschichte: Diese neue Move-2-Earn Kryptowährung dominiert die Zukunft und hat 10x Potenzial

STEPN ist wohl der bekannteste Move2Earn-Coin. Der native GMT Token des Krypto-Projekts pumpte im Frühjahr 2022 nach einem erfolgreichen Presale und schoss unmittelbar in die Top 100 des globalen Kryptomarkts. Doch mittlerweile hat STEPN an Reiz verloren. Die Kryptowährung fiel wieder aus der Top 100 heraus. Nach Daten von Coingecko notiert STEPN trotz 120 % Rallye im vergangenen Monat rund 85 % unter dem All-Time-High, das man vor neun Monaten erreichen konnte. STEPN kämpft mit Problemen – dies führt zu unserer Prognose, dass die Tage des Move-to-Earn-Projekts gezählt sein könnten.

Dennoch gilt dies nicht für den zugrundeliegenden Trend – denn die Verbindung von Fitness, Web3 und Kryptowährungen wirkt überaus zukunftsträchtig und weist beste Chancen auf, in Zukunft den Massenmarkt zu erreichen. Mit Fight Out gibt es aktuell eine Move-2-Earn-Kryptowährung, deren Konzept Lust auf mehr macht. Denn der Ansatz von Fight Out ist deutlich weitreichender als bei konkurrierenden Projekten a la STEPN oder SWEAT.

Zu Fight Out

STEPN machte Move-2-Earn bekannt, doch ist gescheitert

Wenn es um das Verdienen von Rewards ging, dominierte lange Zeit das Konzept Play-2-Earn den digitalen Währungsmarkt. Doch sukzessive merkten die Entwickler, dass man Anreize durch Belohnungen auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Mittlerweile gibt es erste Sleep-2-Earn-Projekte. Doch bei einem immer größeren Fokus auf Gesundheit, Wellness und Fitness ist es insbesondere das Move-to-Earn-Konzept, das einen Eintritt in den Massenmarkt schaffen könnte.

STEPN wollte genau dies mit dem Tracking von Schritten erreichen – doch aktuelle Nutzerzahlen offenbaren einen stark rückläufigen Trend. Die Anzahl der aktiven Nutzer von STEPN auf der Binance Smart Chain verharrt auf einem niedrigen Niveau – neue Nutzer kann man den On-Chain-Daten der hiesigen Grafik gar nicht mehr entnehmen. All dies spricht dafür, dass sich STEPN nicht langfristig durchsetzen kann. Dennoch muss man den Verantwortlichen zugestehen, dass man den Grundstein für den Erfolg des Marktsegments gelegt hat.

Die Probleme von Move-2-Earn

Bewegung und Sport führen zu lukrativen Belohnungen – das klingt für gesundheitsbewusste Menschen attraktiv, die sowieso ihre tägliche Trainingseinheit durchführen wollen. Doch warum hat sich Move-to-Earn noch nicht durchgesetzt? Dafür gibt es mannigfaltige Gründe:

Zum einen waren die Konzepte der Move-to-Earn-Coins der ersten Generation denkbar simpel konzipiert. Das reine Tracking der Schritte klingt wenig attraktiv – denn die meisten Sportler wollen wohl anderweitig ihr Training ausüben, obgleich bewiesenermaßen regelmäßige Spaziergänge das Leben verlängern. Doch für den Massenmarkt genügt das Schritte-Tracking (noch) nicht.

Zum anderen fehlt es an Finanzierungsmöglichkeiten. Die Rewards müssen finanziert werden. Dies ist anfangs noch möglich, wenn man den reservierten Anteil des Raising Capitals aus dem Presale ausschüttet. Doch später braucht es neue Finanzierungsquellen. Bei STEPN funktioniert dies beispielsweise mit Verkäufen neuer Sneaker-NFTs. Kommen jedoch zu wenig neue Nutzer hinzu, stößt das Konzept an seine Grenzen.

Fight Out mit ganzheitlichem Konzept: So scheint der Massenmarkt erreichbar

Die neue Move-2-Earn-Kryptowährung Fight Out visiert nicht nur einen attraktiven Massenmarkt an, sondern setzt auf deutlich umfassendere Beteiligungsmöglichkeiten als bei STEPN. Denn Fight Out wird zunächst eine physische Fitnessstudiokette aufbauen, die eine starke Kapitalbindung ermöglicht. Mit diesem Kapital lässt sich das gesamte virtuelle Move2Earn-Konzept deutlich nachhaltiger finanzieren als bei STEPN. Anstelle teurer, initialer Investments, die die Zugänglichkeit zu Move-2-Earn beschränken, wird es bei Fight Out ein Abo-Modell geben.

Darüber hinaus machen die folgenden Aspekte den neuen Fight Out Token attraktiv – hier könnte die Move-2-Earn-Kryptowährung der zweiten Generation entstehen, die auf STEPN folgt:

Virtueller Avatar spiegelt Fortschritte im Metaverse wider

Kombination aus Metaverse und physischen Fitnessstudios

Innovative Web3-App mit individualisierten Trainingsplänen und vielem mehr

Namhafte Profi-Sportler als Markenbotschafter

Belohnungen verdienen mit Wettbewerben im Fitness-Metaverse

Schnelles Handeln erforderlich: Fight Out Token jetzt im Vorverkauf erwerben

Im aktuellen Vorverkauf hat die zweite Phase von Fight Out begonnen. Mittlerweile konnte Fight Out schon über 3,5 Millionen $ einsammeln. Die zweite Vorverkaufsphase ist mit einer linearen Preisstaffelung verstehen. Alle 12 Stunden wird der Preis angehoben – aktuell kostet ein FGHT Token 0,01764 $. Damit winken bis zum finalen Presale-Preis, der am 31. März bei 0,0333 $ erreicht werden soll, noch über 90 % Buchgewinne.

Für eine Beteiligung am Presale verbindet man nun einfach das Krypto-Wallet mit der Presale-Plattform. Im Anschluss kann man ETH/USDT gegen FGHT tauschen. Neben den Buchgewinnen gibt es immer noch die Chance auf einen 50 % Bonus, abhängig von Investitionssumme und selbst gewählter Sperrfrist (bis zu 24 Monate).

