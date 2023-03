STEPN Kurs Prognose: GMT Kurs fällt um 30 % in einem Monat – darum steht die Wachablösung bevor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 24 Stunden fiel der STEPN Kurs um über 5 %. Damit gab es erneut eine Underperformance des breiten Markts, der im gleichen Zeitraum um rund 4 % an Marktkapitalisierung einbüßte. Besonders dramatisch sieht die Kursentwicklung jedoch in den vergangenen 30 Tagen aus. Denn der native GMT Token, der sich im Mittelpunkt des Ökosystems befindet, crashte erneut um rund 30 %. Damit setzt sich der Abverkauf fort, das Rekordhoch, das erst im April 2022 erreicht wurde, ist mittlerweile rund 90 % entfernt, während die Performance vom All-Time-Low „nur“ noch 295 % beträgt – zwischenzeitlich war es ein Vielfaches. Doch eine Trendwende kündigt sich aktuell nicht an. Vielmehr könnte die Wachablösung im zukunftsträchtigen Move-2-Earn-Segment bevorstehen. Die STEPN Kurs Prognose:

STEPN Kurs bricht ein: Über 30 % Verluste im vergangenen Monat

In den letzten sieben Tagen stieg der GMT Kurs um rund 2 %, im Zuge einer technischen Gegenbewegung, die auf die massive Korrektur im vergangenen Monat folgte. Denn in den letzten 30 Tagen sank der Kurs um über 30 %. Die aufwärtsgerichtete Trendbewegung, die im ersten Monat in 2023 eine Erholung bedingte, ist beendet. Nun sind alle Zeichen auf eine Fortsetzung der Korrektur gerichtet. Ein Blick auf die technische Ausgangslage offenbart eher ein bearisches Setup. Aktuell überwiegen die Risiken einer weiteren Korrektur bei GMT. Schlimmstenfalls könnte der Kurs sogar bis auf das Unterstützungsniveau von rund 0,25 $ fallen.

Fundamentale Probleme bei STEPN: Trendwende wird immer unwahrscheinlicher

STEPN kämpft seit geraumer Zeit mit operativen Problemen, die sich mitunter auch in der Kursentwicklung ausdrücken. Die Spielerzahlen sind stark rückläufig, das Ökosystem ist jedoch von neuen Eintritten abhängig, um die Tokenomics zu unterstützen und die Reward-Mechanismen zu refinanzieren. Die Analysewebsite Dune offenbart die On-Chain-Daten von STEPN, die in fast allen Metriken ein schwindendes Interesse indizieren.

Beispielsweise entwickeln sich die aktiven Nutzer bei STEPN negativ. Neue Eintritte in das Ökosystem gibt es kaum noch und die bestehenden Sportler nutzen STEPN immer weniger. Dies dürfte auf das singuläre Konzept zurückzuführen sein, dass durch das reine Tracking der Schritte wenig Bindung erzeugt. Nach einem anfänglichen Hype entscheiden sich die Nutzer gegen die STEPN App – zweifelsfrei bieten Web3 & Move-2-Earn nachhaltige Chancen. Doch das Team hinter STEPN hat diese bis dato nur unzureichend ausgeschöpft.

Megatrend Move-2-Earn: Die Chancen sind immens

Bei Move-2-Earn handelt es sich um einen aufstrebenden Megatrend, der die Kombination von Fitness-Tracking und Kryptowährungen nutzt, um Anreize für sportliche Aktivität zu schaffen. Die Move-2-Earn-Plattformen ermöglichen es Nutzern, ihre Aktivitäten zu verfolgen und Belohnungen zu verdienen. Mit einem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein und dem Wunsch, eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren, könnte Move-2-Earn sukzessive den Massenmarkt erreichen. Denn das Konzept schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Fight Out: Dieser Move-2-Earn-Coin könnte besser als STEPN sein

Ein Beispiel für eine Kryptowährung, die von der Adoption des Megatrends profitiert, ist Fight Out (FGHT). Die nativen ERC-20-Token sind aktuell im Presale erhältlich – ergo können sich Investoren frühzeitig an einem Move-2-Earn-Coin beteiligen, der es besser als STEPN machen möchte.

Fight Out verfolgt das zukunftsträchtige Ziel, Gesundheit, Fitness und Kryptowährungen auf innovative Art miteinander zu verbinden. Die Plattform führt dafür ein diversifiziertes Anreizsystem im Move-2-Earn-Konzept ein, das Menschen zu mehr Aktivität motivieren soll. Nutzer können digitale Währungen verdienen, indem sie ihre sportlichen Aktivitäten aufzeichnen und ihre Fortschritte überwachen. Diese werden aus dem realen Training in die digitale Welt übertragen, indem sich der eigene virtuelle Avatar entsprechend der Trainingsfortschritte verändert.

Der Presale von Fight Out wird Ende März enden und ist nunmehr in vier weitere Phasen unterteilt, die alle eine Woche dauern. Bonus-Token sind weiterhin erhältlich, theoretisch können Investoren bis zu 67% Bonus erhalten, indem sie ihre Token für 36 Monate sperren und mindestens 50.000 $ in Fight Out investieren. Derzeit kostet der FGHT Token 0,02610 $, in sechs Tagen wird der Preis auf 0,0285 $ angehoben.

Obwohl Krypto-Presales höhere Risiken als andere Investments bergen, bietet Fight Out gigantische Chancen für Nutzer, die einen gesünderen Lebensstil anstreben, oder Investoren, die an Move-2-Earn glauben. Einfach die Website besuchen, das Krypto-Wallet verbinden und ETH/USDT gegen FGHT tauschen.

