Steve Wozniak, Apple, hat keine Angst vor KI. Denkt er dabei vielleicht an diesen Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz. Allerdings, so berichtet jüngst das Magazin Fortune, glaubt Wozniak, dass die Technologie von den falschen Menschen verwendet wird, die damit „böse Dinge“ tun würden. KI ist aus seiner Sicht eine großartige Technologie, die sich zu schnell entwickelt.

Daher sollten sich Innovationen rund um KI langsamer entwickeln, als dies derzeit der Fall ist. Auch wenn Steve Wozniak immer auf dem neusten Stand der Technik ist und seine Meinung in vielen Bereichen ein gewichtiges Maß hat: Bei diesem AI-Coin kann die Entwicklung nicht schnell genug gehen.

Künstliche Intelligenz erobert Kryptomarkt

Derzeit sind mehrere AI-Coins günstig erhältlich

KI keine Gefahr, sondern Innovationstreiber

Mit Künstlicher Intelligenz Memes generieren

Wo Künstliche Intelligenz den Kryptomarkt revolutioniert

Vielleicht hat Steve Wozniak einfach nur etwas Angst bekommen, wenn er sieht, wie schnell sich eine neue Technologie in Märkte und Branchen ausbreitet, ohne, dass es dabei eine zentrale Steuerung oder Kontrolle gibt. Unbestreitbar ist die Tatsache, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ethische Rahmenbedingungen erhalten sollte. Auch eine Steuerung oder Kontrolle, durch eine zentrale Instanz kann notwendig sein.

Es gibt allerdings auch viele Beispiele, wo:

a) keine zentrale Kontrolle erwünscht ist

b) die Community die Projekte steuert

c) der Einsatz von KI keinen Risiken unterliegt

d) die Technologie neue Chancen bietet

Bei dem Meme Generator AiDoge handelt es sich um eine Blockchain-basierte Plattform zur Generierung von kontextbezogenen Memes. Die Entwickler haben dafür intelligente Algorithmen entwickelt, die akkreditierte Lernmodelle nutzen.

Die Sicherstellung der Qualität der verwendeten Daten ist einer der wesentlichen Bausteine für den Erfolg des Geschäftsmodells. Mit der KI können Benutzer anhand weniger Parameter relevante Memes generieren, die sich anschließend auch wirklich in ihrem digitalen Besitz befinden.

Wie AiDoge Künstliche Intelligenz nutzt

Die Plattform hat sich dem Thema der Meme Coins gewidmet. Der Markt ist gerade am Explodieren, was auch an dem sensationellen Auftreten von $SPONGE liegt. Der SpongeBob Coin überrascht Kritiker und bestätigt, dass die Anleger ganz wild auf neue Meme Coins sind. Nach dem Hype um PEPE war es lange Zeit still geworden am Meme Markt, doch damit ist seit $SPONGE Schluss.

Aber zurück zum Best Meme Generator, AiDoge. Die Entwickler stammen aus der Elite der KI-Experten und das sie ihr Fach beherrschen, zeigt sich an jeder Funktion der Plattform. Benutzer greifen mit Künstlicher Intelligenz auf eine Vielzahl an Möglichkeiten zurück, sich mit Memes zu beschäftigen. Doch die Plattform kann noch viel mehr bieten:

AiDoge ist beliebtester Meme Generator Deutschlands. Mit ihm lassen sich anhand weniger Begriffe relevante Memes generieren. Sie können die Memes speichern und verwenden, denn sie gehören uneingeschränkt Ihnen. AiDoge erlaubt das Minting von Meme-NFTs. Die Plattform erlaubt nicht nur den Download der Memes, sondern auch das Minten als NFT. So kommen Sie auf die NFT-Marktplätze, wo sie Ihre Memes zum Verkauf anbieten können. AiDoge macht Sie zum Influencer für Memes. Mit der Verbreitung stets aktueller und lustiger Memes auf Ihren sozialen Kanälen erhalten Ihre Posts eine hohe Relevanz und sorgen so für Likes, Follower und Klicks. Sie erhalten Einfluss in der Branche. AiDoge versorgt Content Creator mit Inhalten. Auch hier geht es um virale Reichweite und Aktualität. Doch wenn Sie es richtig verstehen, den Meme Generator zu verwenden, dann haben Sie die Chance zum Influencer zu werden. AiDoge für Unternehmen und Marketing. Agenturen, Firmen und Konzerne sind darauf angewiesen, dass sie in viralen Umgebungen positioniert sind. Das gilt für das Metaverse genauso wie für Twitter oder LinkedIn. Die Positionierung gelingt mit aufregenden Memes von der AiDoge Plattform erheblich leichter.

Wozniak hat keine Angst vor KI, aber ….

Wozniak hat einen offiziellen Brief unterzeichnet, in dem die Verfasser eine Pause bei der Entwicklung großer Sprachmodelle wie ChatGPT aufrufen. Auch Tesla-Chef Elon Musk hat den Brief unterzeichnet. Auch wenn die Unterzeichner keine Angst vor Künstlicher Intelligenz haben, so sind sie besorgt über die Auswirkungen der Technologie, falls diese in die falschen Hände fällt.

Es geht den Verantwortlichen hinter dem Aufruf wohl um einen verantwortungsvollen Umgang mit Entwicklungen und nicht etwa um einen Stopp der KI-Anwendungen generell. Das ist gut so, denn schließlich wäre andernfalls ein Projekt wie Ai-Doge von der Einstellung betroffen. Im Kern der Forderung stehen Maßnahmen, die verhindern, dass böse Menschen mit der KI schlimme Dinge anstellen.

Möglich wäre das, beispielsweise durch Data Poisoning. Dabei werden die Daten der Lernmodelle manipuliert, was die Ergebnisse der Analysen verändert. Und das könnte zu folgenschweren Fehleinschätzungen etwa beim Autonomen Fahren führen. Künstliche Intelligenz ist ein leistungsfähiges Tool, das in vielen Bereichen für Fortschritte sorgen kann.

Dieser Token nutzt KI und ist ungefährlich

Es ist gut, dass sich Branchengrößen Gedanken über den Fortschritt von Entwicklungen machen und die Innovationen nicht zulasten der Sicherheit ihrer Anwender gehen dürfen. Es ist umso erfreulicher, wenn es gute Beispiele gibt, in denen die Künstliche Intelligenz für echte Mehrwerte sorgen kann, ganz ohne Sicherheitsrisiken oder ethischer Bedenken.

AiDoge nutzt die Künstliche Intelligenz, um Memes zu erzeugen. Die Datenbanken sind von hochrangigen Entwicklern der Szene erstellt worden. Außerdem haben sie die Daten mit den aktuellen News aus dem Kryptomarkt verknüpft, was die Relevanz der erstellten Memes steigert.

Anleger, die sich für das Projekt interessieren, können den nativen Utility-Token $Ai im Vorverkauf mit automatischer Wertsteigerung kaufen. Aktuell befindet sich das KI-Projekt in Phase 11 des Vorverkaufs. Phase 1 bis 10 war super schnell ausverkauft, daher sollten Sie schnell zugreifen.

Pre-Sales Tokenpreis $ Wert Autom. Wertzuwachs in % Phase 1 0,0000260 100 Sold out Phase 2 0,0000264 1,54 Sold out Phase 3 0,0000268 3,08 Sold out Phase 4 0,0000272 4,62 Sold out Phase 5 0,0000276 6,15 Sold out Phase 6 0,0000280 7,69 Sold out Phase 7 0,0000284 9,23 Sold out Phase 8 0,0000288 10,77 Sold out Phase 9 0,0000292 12,31 Sold out Phase 10 0,0000296 13,85 Sold out Phase 11 0,0000300 15,38 Live Phase 12 0,0000304 16,92 Phase 13 0,0000308 18,46 Phase 14 0,0000312 20,00 Phase 15 0,0000316 21,54 Phase 16 0,0000320 23,08 Phase 17 0,0000324 24,62 Phase 18 0,0000328 26,15 Phase 19 0,0000332 27,69 Phase 20 0,0000336 29,23

Fazit: AiDoge hat großes Potenzial, nicht nur, weil das Geschäftsmodell eines Meme Generators mit KI so einzigartig ist. Die Anleger haben den Krypto Pre-Sales in zehn Phasen bereits leergekauft. Phase 11 ist gerade live, der native Utility-Token $Ai kostet derzeit 0,00003 $.

Es bleibt in den Händen der verantwortlichen Stellen für mehr Sicherheit bei der Entwicklung und im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu sorgen. In der Zwischenzeit können Anleger mit dem Einstieg in KI-Projekte den Markt stärken und die Massenadaption vorantreiben.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/