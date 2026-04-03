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03.04.2026 15:30:00
Stock futures and bitcoin slip, Treasury yields climb, as hot jobs report raises more questions about Fed rate cuts
Stock futures have slipped while Treasury yields pressed higher during Friday’s holiday trading session after a hotter-than-expected jobs report raised more questions about whether the Federal Reserve will deliver an interest-rate cut this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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