02.02.2026 22:59:24

Stock Market Today, Feb. 2: Robinhood Markets Falls on Bitcoin Weakness and Lower Crypto Trading Volumes

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), provides commission-free trading of stocks, ETFs, options, and cryptocurrencies. The stock closed Monday at $89.91, down 9.62%. The decline followed weakness in Bitcoin (CRYPTO:BTC) and other cryptocurrencies, raising concerns about softer crypto trading volumes and risk appetite among Robinhood’s retail users. Investors are watching how prolonged digital-asset volatility affects transaction-based revenue.Trading volume reached 59 million shares, coming in about 136% above its three-month average of 25 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 158% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,179
-0,0060
-0,51
Japanischer Yen
183,39
-0,7500
-0,41
Britische Pfund
0,8628
-0,0035
-0,40
Schweizer Franken
0,9194
0,0032
0,35
Hongkong-Dollar
9,2109
-0,0463
-0,50
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen