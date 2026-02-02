|
02.02.2026 22:59:24
Stock Market Today, Feb. 2: Robinhood Markets Falls on Bitcoin Weakness and Lower Crypto Trading Volumes
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), provides commission-free trading of stocks, ETFs, options, and cryptocurrencies. The stock closed Monday at $89.91, down 9.62%. The decline followed weakness in Bitcoin (CRYPTO:BTC) and other cryptocurrencies, raising concerns about softer crypto trading volumes and risk appetite among Robinhood’s retail users. Investors are watching how prolonged digital-asset volatility affects transaction-based revenue.Trading volume reached 59 million shares, coming in about 136% above its three-month average of 25 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 158% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,179
|
-0,0060
|
|
-0,51
|Japanischer Yen
|
183,39
|
-0,7500
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8628
|
-0,0035
|
|
-0,40
|Schweizer Franken
|
0,9194
|
0,0032
|
|
0,35
|Hongkong-Dollar
|
9,2109
|
-0,0463
|
|
-0,50
