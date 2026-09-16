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16.09.2026 15:24:53
Strategic Bitcoin Reserve Bill Heads to House Committee: What You Need to Know
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,149
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0,0025
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0,22
|Japanischer Yen
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178,619
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-0,5310
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-0,30
|Britische Pfund
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0,8582
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0,0016
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0,19
|Schweizer Franken
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0,9466
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-0,0004
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-0,04
|Hongkong-Dollar
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9,013
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0,0207
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0,23