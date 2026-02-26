Bären-Tipps 26.02.2026 03:30:13

Strategy-Aktie: Volatilität als Geschenk? Michael Saylors Kampfansage an die Bitcoin-Skeptiker

Strategy-Aktie: Volatilität als Geschenk? Michael Saylors Kampfansage an die Bitcoin-Skeptiker

Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen.

• Michael Saylor hält trotz Bitcoin-Absturz an seiner Strategie fest
• Bitcoin-Bestand von Strategy wächst auf über 700.000 Stück
• Nach dem Allzeithoch im Oktober 2025 fällt der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um fast 50 Prozent

Michael Saylor, der Gründer von Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) bleibt trotz des jüngsten Bitcoin-Absturzes bei seiner bewährten Strategie. Während viele Investoren in Zeiten hoher Volatilität nervös werden, signalisiert Saylor Vertrauen in langfristiges Halten.

Saylors Bitcoin-Plan in zwei Schritten

Am 3. Februar 2026 teilte Saylor seine Strategie für die Vorgehensweise mit Bitcoin auf X (ehemals Twitter):

Der Unternehmer skizziert seinen Ansatz für den Umgang mit Bitcoin in zwei klaren Schritten: Zuerst Bitcoin kaufen, dann halten - ein scheinbar einfacher Leitfaden für Anleger, die langfristig in die Kryptowährung investieren wollen.

Weitere Bitcoin-Kurse von Strategy

Trotz des anhaltenden Bärenmarktes gab Strategy am 2. Februar 2026 den Kauf von 855 Bitcoin im Wert von 75,3 Millionen US-Dollar bekannt, wie die offizielle SEC-Meldung zeigt. Mit diesem Zukauf steigt der Gesamtbestand des Unternehmens demnach auf 713.502 Bitcoin - deren Gesamtwert beläuft sich nun auf 54,26 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Kurs nach Allzeithoch

Anfang Oktober 2025 kletterte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf 126.000 US-Dollar und erreichte damit neue Rekordwerte. Nur wenige Monate später, am 5. Februar 2026, brach der Kurs jedoch kurzfristig auf rund 63.500 US-Dollar ein - ein Rückgang von fast 50 Prozent, der die hohe Volatilität der Kryptowährung einmal mehr deutlich machte.

Volatilität als Chance

Noch am selben Tag der Veröffentlichung seiner Zwei-Schritte-Anleitung bekräftigte Saylor auf X seine Überzeugung in Sachen Bitcoin mit den Worten: "Volatilität ist Satoshis Geschenk an die Gläubigen." Ein Blick auf die Anfänge von Bitcoin zeigt, warum: Wer früh investierte und seine Bestände trotz der starken Kursschwankungen hielt, wurde langfristig belohnt. Die Kryptowährung hat seit ihrem Start eine beeindruckende Preisentwicklung hingelegt.

Doch wie BTC-ECHO berichtet, wäre es zu kurz gegriffen zu sagen, frühe Bitcoin-Investoren seien lediglich zur richtigen Zeit eingestiegen: Hohe Renditen waren stets mit einer starken Volatilität und Risiken verbunden. Saylor bezeichnete genau diese Kursschwankungen als das "Geschenk" von Satoshi.

Während der Bitcoin-Markt stark schwankt, hält Michael Saylor weiterhin an seiner Buy- and-Hold-Strategie fest - ein Ansatz, der sowohl Risiko als auch langfristiges Vertrauen in die Kryptowährung widerspiegelt.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Kryptomarkt belastet: Bitcoin leidet unter verschärfter US-Zollpolitik
Strategy weitet seinen Bitcoin-Bestand weiter aus - trotz tiefroter Krypto-Aktien
Krypto-Kriminalität: CertiK meldet Rekord-Schaden in 2025
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Shutterstock,Strategy,Hi my name is Jacco / shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1814
0,0000
0,00
Japanischer Yen
184,64
-0,0100
-0,01
Britische Pfund
0,8715
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9123
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,2374
-0,0002
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen