Strategy-Aktie: Volatilität als Geschenk? Michael Saylors Kampfansage an die Bitcoin-Skeptiker

Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen.

• Michael Saylor hält trotz Bitcoin-Absturz an seiner Strategie fest• Bitcoin-Bestand von Strategy wächst auf über 700.000 Stück• Nach dem Allzeithoch im Oktober 2025 fällt der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um fast 50 Prozent

Michael Saylor, der Gründer von Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) bleibt trotz des jüngsten Bitcoin-Absturzes bei seiner bewährten Strategie. Während viele Investoren in Zeiten hoher Volatilität nervös werden, signalisiert Saylor Vertrauen in langfristiges Halten.

Saylors Bitcoin-Plan in zwei Schritten

Am 3. Februar 2026 teilte Saylor seine Strategie für die Vorgehensweise mit Bitcoin auf X (ehemals Twitter):

The Rules of Bitcoin

1. Buy Bitcoin

2. Don't Sell the Bitcoin February 3, 2026

Der Unternehmer skizziert seinen Ansatz für den Umgang mit Bitcoin in zwei klaren Schritten: Zuerst Bitcoin kaufen, dann halten - ein scheinbar einfacher Leitfaden für Anleger, die langfristig in die Kryptowährung investieren wollen.

Weitere Bitcoin-Kurse von Strategy

Trotz des anhaltenden Bärenmarktes gab Strategy am 2. Februar 2026 den Kauf von 855 Bitcoin im Wert von 75,3 Millionen US-Dollar bekannt, wie die offizielle SEC-Meldung zeigt. Mit diesem Zukauf steigt der Gesamtbestand des Unternehmens demnach auf 713.502 Bitcoin - deren Gesamtwert beläuft sich nun auf 54,26 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Kurs nach Allzeithoch

Anfang Oktober 2025 kletterte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf 126.000 US-Dollar und erreichte damit neue Rekordwerte. Nur wenige Monate später, am 5. Februar 2026, brach der Kurs jedoch kurzfristig auf rund 63.500 US-Dollar ein - ein Rückgang von fast 50 Prozent, der die hohe Volatilität der Kryptowährung einmal mehr deutlich machte.

Volatilität als Chance

Noch am selben Tag der Veröffentlichung seiner Zwei-Schritte-Anleitung bekräftigte Saylor auf X seine Überzeugung in Sachen Bitcoin mit den Worten: "Volatilität ist Satoshis Geschenk an die Gläubigen." Ein Blick auf die Anfänge von Bitcoin zeigt, warum: Wer früh investierte und seine Bestände trotz der starken Kursschwankungen hielt, wurde langfristig belohnt. Die Kryptowährung hat seit ihrem Start eine beeindruckende Preisentwicklung hingelegt.

Doch wie BTC-ECHO berichtet, wäre es zu kurz gegriffen zu sagen, frühe Bitcoin-Investoren seien lediglich zur richtigen Zeit eingestiegen: Hohe Renditen waren stets mit einer starken Volatilität und Risiken verbunden. Saylor bezeichnete genau diese Kursschwankungen als das "Geschenk" von Satoshi.

Während der Bitcoin-Markt stark schwankt, hält Michael Saylor weiterhin an seiner Buy- and-Hold-Strategie fest - ein Ansatz, der sowohl Risiko als auch langfristiges Vertrauen in die Kryptowährung widerspiegelt.

