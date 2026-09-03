03.09.2026 19:20:00

Strategy Buys $370M in Bitcoin After 2-Month Pause, Boosting Total Holdings to 845,050 Coins. Is BTC Back?

Over the past six years, Strategy (NASDAQ: MSTR) -- once known as MicroStrategy -- became the world's largest corporate holder of Bitcoin (CRYPTO: BTC). Its founder and executive chairman, Michael Saylor, believes Bitcoin's price could hit $21 million within the next 20 years.That's why Bitcoin's investors closely follow Strategy's Bitcoin trades. So when Strategy sold roughly 7,000 Bitcoins (at average prices between $60,000 and $65,000) in March and August, many investors thought darker days were ahead for the world's top cryptocurrency. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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