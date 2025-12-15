|
15.12.2025 16:04:38
Strategy Buys $980M In Bitcoin But One Crucial MSTR Metric Turned Red
This article Strategy Buys $980M In Bitcoin But One Crucial MSTR Metric Turned Red originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1748
|
0,0009
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
182,48
|
-0,4100
|
|
-0,22
|Britische Pfund
|
0,8788
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9362
|
0,0018
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,1424
|
0,0044
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.