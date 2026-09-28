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28.09.2026 14:57:39
Strategy Buys 1,665 Bitcoin for $142.7M as Saylor Promises 'Even More Orange'
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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|Hongkong-Dollar
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